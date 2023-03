lamporecchio. INAUGURATA UNA NUOVA AUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Si arricchisce il parco macchine della Pubblica Assistenza Croce Verde

LAMPORECCHIO. Ieri mattina in piazza la Pubblica Assistenza Croce Verde di Lamporecchio ha inaugurato, alla presenza delle autorità locali, una nuova autovettura che servirà per i servizi sociali e servizi alla persona.

Il mezzo è stato acquistato con un importante contributo della ditta Sel Spa.

Nella stessa mattina sono stati presentati anche altri due nuovi mezzi che vanno ad arricchire il parco mezzi: una Fiat Panda che va in dotazione al servizio infermieristico, alla guardia medica e all’Avis e un mezzo 4×4 a disposizione del gruppo di Protezione Civile per le loro attività sul territorio comunale ed extra territoriale.

Il Presidente Setzu: “Grazie a tutti i volontari per il loro lavoro quotidiano, grazie per la sensibilità dimostrata dai titolari della Sel Spa Alessandro e Leonardo Leporatti.

[p.a. croce verde lamporecchio]