lamporecchio. INAUGURATO IL PUNTO DIGITALE FACILE

Le dichiarazioni dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo e del sindaco Alessio Torrigiani

LAMPORECCHIO. È stato inaugurato questa mattina a Lamporecchio (Pistoia) il nuovo Punto digitale facile (Pdf), che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

“I Punti digitali facili — afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo — sono un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società, a partire dalla fascia più anziana della popolazione, ma non soltanto. È per questo che la Toscana è tra le prime regioni a promuovere, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali, che ringrazio, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

Quello di Lamporecchio — che ha due sedi: una presso la Casa della salute in piazza IV Novembre a Lamporecchio e l’altra in via Montalbano 91 a San Baronto — rappresenta quindi l’ultimo nato di una lunga serie di Pdf.

A Lamporecchio sarà aperto al pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, a San Baronto dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 12.

Gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e di una postazione dedicata. Per contatti e appuntamenti i numeri da comporre sono lo 0573 – 81123 e 800675.

“Si tratta di un servizio importante a disposizione di tutta la cittadinanza – commenta il Sindaco Alessio Torrigiani – le persone avranno la possibilità di rivolgersi agli operatori del Punto di Facilitazione per accedere a informazioni, servizi digitali e presentare richieste di assistenza. Il Centro avrà due sedi: alla Croce Verde in Piazza IV Novembre e a San Baronto nei locali della Bottega della Salute.

L’obiettivo è avvicinare concretamente la Pubblica Amministrazione ai cittadini e raggiungere anche le fasce di popolazione che, altrimenti, rischierebbero di rimanere escluse.

L’innovazione, compresa quella tecnologica, rappresenta un motore importante di sviluppo e di crescita, ma occorre non lasciare indietro nessuno e consentire a tutti di accedere ai servizi essenziali. Grazie alla Regione Toscana e all’assessore Ciuoffo per l’opportunità offerta e per aver messo a disposizione risorse significative”.

I Punti digitale facile, o Pdf, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

In accordo con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri nell’ambito del Pnrr, la Regione Toscana sta inaugurando una rete di Pdf distribuiti su tutto il territorio regionale.

“Con un primo bando – conclude l’assessore Ciuoffo— in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre con un secondo bando rivolto agli enti del terzo settore, la Regione conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri.

Se l’obiettivo nazionale è di raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa tremila centri, in Toscana vogliamo raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025”.

Nel Pdf di Lamporecchio saranno forniti servizi di supporto e assistenza.

Sarà infatti possibile attivare la Carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, all’attivazione e alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma si potranno anche prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni fornite rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).

Quello di Lamporecchio, come gli altri Pdf, è un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fa parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.

[carradori — toscana notizie]