lamporecchio. INCENDIO SUL MONTALBANO

In corso le operazioni di bonifica

LAMPORECCHIO. L’incendio in località Nardini- via dei Pianali è stato risolto, attualmente sono in corso le operazioni di bonifica e monitoraggio dell’area interessata da parte delle squadre di soccorso.

Il comune aveva lanciato l’invito ai cittadini “a non recarsi con i propri veicoli nelle zone interessate dall’incendio al fine di lasciare libero accesso ai mezzi di soccorso impiegati nelle operazioni di spengimento”.

Sul posto oltre alle squadre da terra (Vigili del fuoco e Vab) ha operato anche un elicottero.