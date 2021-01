lamporecchio. INIZIATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE IN LOCALITÀ CERBAIA

Il sindaco Torrigiani: “A parlare devono essere i fatti”

LAMPORECCHIO. Alcuni giorni fa sono iniziati i lavori di sistemazione stradale di un tratto di Via Amendola, in prossimità dell’incrocio con Via Cerbaia, in continuità ed a conclusione dell’intervento di realizzazione dei marciapiedi lungo Via Cerbaia.

L’intervento prevede modifiche sulla banchina stradale che consentiranno di reperire alcuni posti auto a margine della viabilità e il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza sia per la mobilità veicolare che per l’utenza debole, oltre a una riqualificazione urbana dell’area interessata dalle opere.

“Sicurezza stradale e riqualificazione del territorio – spiega il sindaco Alessio Torrigiani – sono punti fondamentali del programma elettorale di questa Amministrazione e, passo dopo passo, questa è la dimostrazione che non contano solo le parole ma, soprattutto, a parlare devono essere i fatti”.

[comune di lamporecchio]