LAMPORECCHIO LEGGE 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO

La rassegna di iniziative culturali per adulti e bambini avrà inizio venerdì 2 settembre

LAMPORECCHIO. Da venerdì 2 a sabato 17 settembre, torna Lamporecchio Legge, rassegna di iniziative culturali per adulti e bambini, promossi dall’Amministrazione Comunale e realizzati da Scripta Manent, che si terranno al Parco Storico “I Giardinetti”. Il 2, il 9 e il 16 settembre si terranno tre incontri con gli autori mentre il 10 e il 17 settembre saranno dedicati a laboratori per bambini.

Sabato 27 agosto alle ore 18:00 presso il Parco dei Giardinetti a Lamporecchio si terrà l’incontro di presentazione della Passeggiata Letteraria 2022, “Castel di Masetto, la patria irriverente”, durante il quale la prof.ssa Laura Diafani, con la collaborazione della Compagnia della Mezzanotte, guiderà il pubblico in un percorso di lettura di alcune delle poesie satiriche del poeta.

Sabato 3 settembre alle ore 17:00 si terrà la passeggiata letteraria dal titolo “Lamporecchio al tempo di Francesco Berni”, con ritrovo in Piazza Salvo D’Acquisto a Lamporecchio. Sarà una passeggiata nella parte antica del paese, sulle tracce del “famoso castel” richiamato dai versi di Berni (per info e prenotazioni 0573766472).

Il primo appuntamento sarà venerdì 2 settembre alle ore 17:00 con Veronica Galletta e il suo libro Nina sull’argine, finalista al Premio Strega 2022. A moderare l’incontro ci saranno Elena Lombardi e Lucrezia Palmieri, le bibliotecarie della Biblioteca di Lamporecchio.

L’appuntamento successivo sarà venerdì 9 settembre alle ore 18:00, ospite Luca Ricci. Dialogando con Lucrezia Palmieri, Luca Ricci parlerà del suo libro Gli invernali, il terzo della quadrilogia sulle stagioni.

L’ultima presentazione di Lamporecchio Legge 2022 sarà venerdì 16 settembre alle ore 18:00. Sacha Naspini ci parlerà de Le nostre assenze, con l’introduzione di Elena Lombardi. L’incontro verrà moderato dal Circolo di Lettura “Italia Donati” e l’attore Riccardo Goretti leggerà alcuni passi del libro.

Ma Lamporecchio Legge 2022 non è solo per gli adulti: ci saranno anche due giornate dedicate ai più piccoli, con originali laboratori presso il Parco “I giardinetti”.

Sabato 10 settembre alle ore 10:00 racconteremo il mito del labirinto più famoso della letteratura e costruiremo insieme il nostro piccolo labirinto (fascia di età consigliata: dai 4 ai 7 anni, prenotazione obbligatoria). Sabato 17 settembre alle ore 10:00 si terrà il secondo laboratorio, incentrato sullo zodiaco, tema rappresentato anche nell’affresco presente all’interno di Villa Rospigliosi.

I bambini scopriranno alcuni miti legati ai segni zodiacali, dai quali otterranno messaggi cifrati e indizi che li accompagneranno nel Parco attraverso “l’Escape garden” a tema (fascia di età consigliata: da 8 anni, prenotazione obbligatoria).

Per informazioni e per prenotazioni chiamare al tel. 0573-800659 oppure scrivere una mail a: biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it