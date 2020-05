lamporecchio — monsummano. FASE 2 COVID-19. SI COMPLETA RIAPERTURA SPAZI ENEL PARTNER SUL TERRITORIO PROVINCIALE

PISTOIA. Nei giorni scorsi hanno riaperto al pubblico, all’insegna della qualità e della sicurezza, gli Spazi Enel Partner di via Gramsci 21 a Lamporecchio e di piazza Ferdinando Martini 165 a Monsummano Terme, completando così il riavvio di tutti gli Spazi Enel sul territorio provinciale pistoiese che comprende altri due punti fisici a Pistoia (un Partner in viale Adua 283 e Spazio Enel diretto in viale Pratese 39), e uno a Montecatini Terme in via corso Matteotti 105, a Pescia in piazza XX Settembre 6 e a Quarrata in via Pistoia 23.

Per avviare la ripresa dell’operatività tutti gli Spazi Enel Partner, in linea con le disposizioni normative previste per la Fase 2, hanno provveduto a riorganizzare gli ambienti all’interno dei punti vendita, predisponendo tutte le misure cautelative per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza del pubblico e dei propri operatori.

Presso gli uffici, i clienti possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che, con più di 13 milioni di clienti, è leader del mercato libero dell’energia.

Inoltre, sono a disposizione i nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

All’interno dei negozi, dove si può accedere solo se muniti di guanti e mascherina, gli ingressi vengono scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti; nei locali sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione.

A questo punto tutti i 69 Spazi Enel Partner del territorio toscano sono regolarmente aperti, con ampi orari che vanno dal lunedì al venerdì oppure al sabato mattina. A questi si aggiungono gli Spazi Enel diretti nel perimetro regionale in via di riapertura graduale per un totale di quasi 80 punti fisici a disposizione dei cittadini toscani.

[clementi — enel]