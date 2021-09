lamporecchio. MUORE A 33 ANNI, IL CORDOGLIO DEL SINDACO TORRIGIANI

Oggi le esequie di Francesco, figlio del dottor Tommaso Rubino. Il sindaco Torrigiani: “Nel giorno dell’estremo saluto siamo vicini all’amico Tommaso”

LAMPORECCHIO — VICOPISANO. [a.b.] Si terranno questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria a Vicopisano le esequie di Francesco Rubino, trovato morto in casa nei giorni scorsi. Francesco che era figlio del dottor Tommaso Rubino, medico di medicina generale a Lamporecchio, aveva 33 anni.

Il sindaco Alessio Torrigiani si è fatto portavoce del cordoglio dell’intera comunità stingendosi attorno ai famigliari colpiti da questo dramma e nel giorno dell’estremo saluto all’amatissimo figlio del noto medico ha scritto: “Francesco era un ragazzo meraviglioso, molto apprezzato ed amato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Da genitori siamo consapevoli del dramma che ha sconvolto l’amico Tommaso e tutti noi insieme a lui, ed è difficile trovare le parole in momenti come questo. Oggi, in questo terribile giorno, con immenso dolore, ci uniamo tutti in un abbraccio a Tommaso Rubino e alla sua famiglia.

Con grandissimo affetto da tutta la comunità di Lamporecchio”.