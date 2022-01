lamporecchio. MUORE UNO DEI PRESIDENTI STORICI DELL’ARCI

Angiolino Campigli, 76 anni, era anche un grande appassionato di ciclismo. Aveva capeggiato la protesta di un gruppo di risparmiatori vittime del Salvabanche

LAMPORECCHIO. [a.b.] A 76 anni è scomparso a Mastromarco nel comune di Lamporecchio, Angiolino Campigli, presidente da anni del locale circolo Arci. Grande appassionato di ciclismo e animatore della sua comunità fino a pochi giorni fa si era prodigato per conto del G.S. Mastromarco a organizzare alcune gare di ciclismo. In pensione era conosciuto un po’ ovunque essendo stato un ambulante di calzature in varie località.

“Combattente e pieno di vita” aveva capeggiato la protesta di un gruppo di risparmiatori, vittime del Salvabanche.

“Abbiamo appreso oggi – scrive l’Arci di Pistoia – che uno dei nostri presidenti storici ci ha lasciato. Angiolino Campigli è stato per molto anni presidente del Circolo Arci di Mastomarco e grande animatore della sua comunità.

La sua è una grande perdita che difficilmente si può colmare. Alla famiglia di Angiolino, al Circolo Arci ed ai suoi soci vanno le condoglianze e la vicinanza del nostro comitato”.

I funerali di Campigli si terranno lunedì 10 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Teresa del Bambin Gesù a Mastromarco.