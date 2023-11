lamporecchio. NASCE IL LABORATORIO LAMPOLAB 2029

Parte una serie di incontri sul territorio promosso dal Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative

LAMPORECCHIO. “Nasce LampoLab.2029, un laboratorio aperto a cui potranno partecipare tutti coloro che vorranno portare la propria esperienza, la propria visione e, soprattutto, le proprie idee per disegnare la Lamporecchio del futuro.

Il prossimo anno ci saranno le elezioni amministrative per il sindaco a Lamporecchio e il centro-sinistra vuole proporre un programma coerente con i tempi che corrono.

Per farlo vogliamo partire direttamente dai cittadini e dalle cittadine; per questo avvieremo una serie di incontri sul territorio per far sì che siano le persone le vere protagoniste.

Siamo convinti che per amministrare un Comune come il nostro, ciò che conta davvero siano i programmi e le persone pronte ad attuarli, cioè le donne e gli uomini che non solo sono direttamente impegnati come canditati ma, soprattutto, coloro che hanno contribuito con le proprie idee a scriverli, sentendo di appartenere ad un grande progetto condiviso.

È da qui che vogliamo partire e per questo, il primo incontro pubblico si terrà il 30 novembre 2023, dalle ore 20.00 presso il circolo Arci di Cerbaia, dove tra un aperitivo e un pezzo di pizza, noi ascolteremo le proposte di tutti coloro che vorranno provare a costruire insieme a noi il futuro della nostra “casa comune” che è Lamporecchio.”

Stefano Galimberti – Segretario PD Lamporecchio