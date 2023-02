lamporecchio. “NUOVO CORSO PD? UN GRANDE BLUFF POLITICO”

Luca Parlanti (M5S): “Multiutility e sanità insegnano”

LAMPORECCHIO. L’assessore Bochicchio, credo interpretando il pensiero di tutto il morente PD Lamporecchiano/Pistoiese e della sua amministrazione, ha parlato di ventata di sinistra in seguito all’elezione della nuova segretaria nazionale. Non capisco invece quale ventata sinistra muovesse il partito fino ad un’ora prima delle primarie; hanno fatto, politicamente ed amministrativamente parlando, più danni della grandine a livello locale, regionale e nazionale negli ultimi 20 anni, di chiunque altro, agendo in maniera chirurgica per essere tutto fuorchè un partito progressista (contribuendo alla precarietà sul lavoro, tagli alla scuola, sanità al ribasso, ecc).

Ad ogni modo ognuno gioisce come meglio crede, anche dei lifting. Io, invece, da unico consigliere di opposizione della Giunta Torrigiani/Tronci/Bochicchio, ancora movimentista delle origini (dicasi Coerenza e contatto con la realtà) e ben poco avvezzo al politicamente corretto, mi soffermo sul vuoto delle parole e dei proclami se non seguito dai fatti….e su quest’ultimi casca l’asino, come si suol dire.

Si sono addormentati Renziani, come nel 2014 e 2019, adattati a Zingaretti durante il Covid, fedeli a Letta con Draghi e si sono poi svegliati figli della nuova Berlinguer, Schlein, tutto nella notte tra domenica e lunedì.

Incredibile, miracolo della democrazia che, sia detto, solo loro contemplano ed abbracciano. Loro, i padri del job Act e del lavoro precario e dei tagli alla sanità ed allo stato sociale. Eh sì, proprio ventata di sinistra caro Assessore Bochicchio, a parole però.

Veniamo ai fatti, locali, agli atti da me protocollati tra gennaio ed inizio febbraio, che riguardano, ad esempio, la mozione per revocare, sui servizi essenziali, quel progetto sciagurato di Multiutility votato dalla Giunta ad ottobre, e l’interrogazione sulla crisi profonda della sanità in Toscana/Valdinievole.

Li aspetto al varco. Finirà per essere solo una folatina d’aria in una torrida sera d’estate, una mutazione di facciata per recuperare il consenso perduto e di conseguenza mantenere il potere amministrativo e politico su più livelli.

Legittimo, ci mancherebbe, politicamente ipocrita invece far credere che cambiando l’ordine degli addendi cambi il risultato…ma fanno bene, finchè c’è qualcuno che ci crede.

Ad oggi sono convinto che queste amministrazioni democratiche, mi limito a Lamporecchio, continueranno imperterrite a fare ciò che hanno fatto fino a ieri, nè più nè meno, nascondendosi come con una foglia di fico dietro ai proclami del nuovo segretario di turno, tutta teoria e nessuna pratica. Stesse persone, stesse idee, stessi fatti, stessi interessi, stesso bluff.

Se l’amministrazione di Lamporecchio oggi si sente finalmente travolta da un’ondata di sinistra, almeno stando alle parole del futuro candidato sindaco, magari per darsi un tono nuovo che nasconda la totale perdita di credibilità meritoriamente guadagnata sul campo, mi domando cosa aspettino ad inserire nell’ordine del giorno e votare la mozione sulla revoca della Multiutility presentata a gennaio (assieme ad altri consiglieri toscani di varie forze politiche). Privatizzare, quotare in borsa servizi pubblici essenziali, anche contro un esito referendario, lo chiedano alla loro nuova segretaria nazionale, è di sinistra?

Ci dicano Torrigiani, Tronci, Bochicchio, Cetraro e l’intera maggioranza (n.b. ora più di sinistra che poche ore fa) se la gestione della sanità toscana, ed a cascata a livello Valdinievole (si vedano le liste d’attesa, la situazione dell’ospedale di Pescia, si legga la relazione della Corte dei Conti) è in linea con i nuovi proclami Schlein.

Ci dicano se aver scelto di rendere ad uso industriale un grande lotto di terreno (prima agricolo e di pregio), con la Variante SUAP di Varignano, rimangiandosi tutto quello che era stato deciso poco tempo prima in termini di programmazione territoriale ed aver così indirettamente esposto l’ente comunale ad un ricorso al TAR Toscana, con i rischi conseguenti, è una scelta politica di sinistra (io direi di buon senso).

Ci dicano se secretare atti, risposte ad interrogazioni, come successo per situazioni di notevole importanza oppure rimaneggiare il regolamento del Consiglio Comunale in senso limitativo per le opposizioni in consiglio, è di sinistra e democratico.

Mi fermo qui perchè la lista è sterminata (e tutta documentata online con atti, articoli, video e consigli).

A voi cittadini la doverosa riflessione sull’ennesimo lifting fatto da un partito che con la sinistra, quella vera, quella di Berlinguer, non ha nulla a che vedere; semmai è un PD che produce amministrazioni pessime, nel caso di Lamporecchio e che si appresta a riconfermarla, con altro candidato, per il 2024. Tutta continuità, nessun cambiamento. Non lasciano, raddoppiano!

Scuoto sommessamente la testa quando leggo ipocriti ed ambigui complimenti, auguri, congratulazioni pubbliche da parte di chi dovrebbe combattere senza quartiere questo modus operandi.

Ma stiamo scherzando? Ma poi vi domandate perchè la gente non va più a votare? Il miglior augurio per la collettività è che il PD si sciolga, in tutta onestà.

Luca Parlanti

Consigliere Comunale M5s Lamporecchio