lamporecchio. PIAZZA LA MARMORA, LAVORI DI “RICUCITURA URBANA”

L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione che comprende anche la vicina piazza Calugi e il corridoio di connessione esistente lungo le scuole

LAMPORECCHIO. È previsto per la prossima settimana l’inizio dei lavori di riqualificazione e ricucitura urbana di piazza La Marmora, primo intervento che, come sottolineato dall’Amministrazione, è parte integrante di un più ampio progetto di riqualificazione che comprende anche la vicina piazza Calugi e il corridoio di connessione esistente lungo le scuole, in un’ottica di sistemazione definitiva degli spazi pubblici antistanti le principali aree scolastiche e di sviluppo del percorso ideale di collegamento con i giardini pubblici di via A. Moro.

“Dopo il piano di recupero e riqualificazione del centro storico recentemente approvato in via definitiva, parte un altro progetto ambizioso che riguarda la parte bassa e più moderna del centro cittadino, quella connessa alle attività scolastiche e alle aree green”, dichiara il Sindaco Alessio Torrigiani.

“L’indirizzo politico che abbiamo dato come amministrazione per lo studio complessivo del progetto era quello di ricucire i percorsi di collegamento lenti con i plessi scolastici mettendo al centro le due piazze esistenti e il risultato mi sembra ampiamente centrato”.

Questa prima parte d’intervento, come evidenziato dal progettista, si prefigge il raggiungimento di un duplice obiettivo: da un lato operare una ricucitura del sistema della mobilità pedonale, ciclabile e carrabile tra il centro del paese (piazza Berni, via Ventura Vitoni) e quest’area, introducendo alcuni elementi di novità per la moderazione della velocità del transito veicolare in piazza La Marmora, dall’altro valorizzare le peculiarità già esistenti come il giardino di fronte alla scuola secondaria, creando le condizioni per la futura percorrenza ideale verso i giardini.

Nel dettaglio è prevista la realizzazione dei marciapiedi lungo il perimetro dell’area verde della piazza, la sostituzione della vecchia balaustra esistente lungo il fosso con una ringhiera classica in ferro, la realizzazione di un importante attraversamento pedonale rialzato in totale sicurezza con istituzione di una zona con limite di velocità a 30 km/h, la ridefinizione della pista ciclabile esistente, l’integrazione della pubblica illuminazione con punti luce di varia tipologia, la sistemazione dell’area a verde e il rifacimento completo della segnaletica stradale.

“Sono molto soddisfatto della proposta progettuale complessiva dell’area, che mi convince sia come nuova leggibilità delle regole delle percorrenze lente sia come capacità di ristabilire un dialogo fra due parti del paese. L’introduzione poi di alcune soluzioni puntuali come il ripristino della scalinata già esistente in passato nella parte terminale dei giardini e la coloritura delle pavimentazioni, in una logica di riqualificazione degli spazi pubblici, le ritengo particolarmente creative e pertinenti al contesto“, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Bochicchio.

“Questo primo intervento di riqualificazione, che interessa piazza La Marmora e l’area a verde esistente, consentirà di valorizzare come nuovo luogo di aggregazione gli spazi antistanti all’istituto scolastico. Nei prossimi anni poi dovremo impegnarci per completare il progetto, per dargli la forma e l’immagine definitiva”.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 50mila ed è integralmente finanziato con l’avanzo di amministrazione.

[comune di lamporecchio]