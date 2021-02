lamporecchio. PUBBLICATO IL BANDO STRAORDINARIO ALLOGGI ERP

Le dichiarazioni del vice sindaco Daniele Tronci

LAMPORECCHIO. La settimana scorsa è stato pubblicato un bando finalizzato alla formazione di una graduatoria straordinaria per assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) che si renderanno disponibili nel Comune di Lamporecchio. Tale bando era già nella programmazione dell’Amministrazione ma, alla luce della pandemia che ha pesato notevolmente sulle nostre famiglie, abbiamo deciso di anticiparlo al fine di dare una risposta mirata ad eventuali bisogni emergenziali ed anche per avere un quadro del nostro territorio.

Si tratta di un bando a carattere straordinario emergenziale, con assegnazione temporanea e provvisoria, al quale seguirà, nei prossimi mesi, il consueto bando ordinario.

In questo specifico caso, potranno farne domanda i soggetti in possesso di specifiche caratteristiche, elencate nel modulo di domanda presente sul sito del Comune di Lamporecchio. Il carattere straordinario di questo Bando è legato alla perdita della propria abitazione per casistiche previste dalla legge regionale, come ad esempio: pubbliche calamità, situazioni emergenziali accertate con ordinanza, sfratti esecutivi non prorogabili, intimati per finita locazione o per morosità incolpevoli, grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato, presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua oppure inadempimento nel pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per morosità incolpevole.

Come è bene comprensibile, le casistiche se pur di carattere emergenziale, possono trovare una loro accentuazione nel periodo del Covid.

“Tale bando si va ad aggiungere alle altre misure” dichiara il Vice-Sindaco Daniele Tronci “rivolte al sostegno delle famiglie al fine di superare le difficoltà indotte da questa pandemia. L’obbiettivo è quello di dare una risposta concreta e veloce al disagio abitativo, se pur temporaneo ma necessario, in particolare ai casi più gravi.

Altro obbiettivo del bando è quello di fare una fotografia dei nuovi bisogni sociali, con il fine di attuare già nell’arco del 2021 nuove azioni o incrementare quelle già presenti, per poter mitigare e sostenere il problema abitativo”

Tutte le informazioni e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Lamporecchio. La scadenza per la presentazione delle domande è il 12 aprile 2021.

[volpi – comune di lamporecchio]