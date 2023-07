lamporecchio. RIATTIVATO IL FONTANELLO DI ACQUA AD ALTA QUALITÀ IN PIAZZA SALVO D’ACQUISTO 

Rinnovati gli erogatori e l’impiantistica interna, introdotti i pulsanti a pedale

LAMPORECCHIO. Da questa mattina lunedì 10 luglio il fontanello di acqua ad alta qualità di Lamporecchio, situato in piazza Salvo D’Acquisto, sarà nuovamente attivo. Si sono infatti concluse le ultime lavorazioni di Acque sull’impianto – durate nel complesso una ventina di giorni – necessarie a rinnovare la parte impiantistica interna.

Questa attività rientra nel quadro degli interventi programmati dal gestore idrico sui fontanelli realizzati tra il 2007 e il 2010 che, per quanto ancora perfettamente funzionanti, vengono ulteriormente efficientati.

Il rinnovo della struttura interna è stata inoltre l’occasione per il rifacimento della parte frontale e l’introduzione dei nuovi erogatori “nascosti” e dei pulsanti a pedale, in sostituzione di quelli a bottone: misure che migliorano ulteriormente, anche in termini di sicurezza igienico-sanitaria, la qualità di un servizio gratuito e molto apprezzato dalla popolazione.

A testimoniarlo sono i dati dello scorso anno, dai quali emerge come nel 2022 i tre impianti di acqua ad alta qualità presenti nel territorio comunale (Lamporecchio-capoluogo, Cerbaia e San Baronto) abbiano erogato complessivamente 587mila litri di acqua ad alta qualità, per un risparmio ambientale di 15,7 tonnellate di plastica e per un valore economico di circa 123mila euro.

[acque spa]