lamporecchio. SICUREZZA, AMPLIATA LA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Installate 13 nuove telecamere

LAMPORECCHIO. È stato recentemente ultimato l’intervento di ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, un progetto importante inserito in una strategia più ampia in tema di sicurezza che rafforza il controllo degli spazi pubblici nel centro cittadino e li estende anche alle frazioni.

13 nuove telecamere di contesto dislocate su aree pubbliche del centro, in via Verdi e nelle frazioni di Cerbaia, Mastromarco e San Baronto, che si vanno ad aggiungere a quelle esistenti. Fanno parte dell’investimento anche i costi sostenuti per creare la nuova rete dati, il server di registrazione e la sala regia per la visualizzazione e gestione centralizzata di tutte le telecamere.

Un sistema che utilizza nuove tecnologie e un’architettura di rete che consentirà in futuro, a costi limitati, una rapida implementazione per andare a coprire altri punti d’interesse.

L’intervento, comprensivo di lavori, spese di progettazione e oneri accessori, ha avuto un costo complessivo di €. 52.000 ed è stato cofinanziato dalla Regione Toscana con un contributo di €. 20.000 assegnato al Comune a seguito della partecipazione ad uno specifico bando per progetti in materia di sicurezza integrata e di videosorveglianza.

[volpi —comune di lamporecchio]