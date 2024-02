lamporecchio. STILATO IL PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOCIALE, EDUCAZIONE E AMBIENTE

In una ottica di partecipazione e condivisione il Comune ha raggiunto una intesa con le Organizzazioni sindacali

LAMPORECCHIO. Come ogni anno, la settimana scorsa c’è stato l’incontro tra le OO.SS. (Cgil – SPI-FP Pistoia, CISL – Cisl FNP Toscana Nord e UIL – Uilp Pistoia), il Sindaco, l’Assessore al Bilancio ed il Presidente della Commissione Bilancio, al fine di concertare congiuntamente il rinnovo del “Protocollo d’intesa”, in un’ottica di partecipazione e condivisione di quelli che sono i cardini della programmazione strategica del 2024 per il Comune di Lamporecchio.

Entrambe le parti concordano nuovamente nel riconoscere quanto sia di fondamentale importanza il confronto costante sui temi principali del bilancio comunale e in via prioritaria sulle politiche socio-sanitarie, ambientali, educative, oltre alle politiche fiscali e a quelle della casa. Con l’obiettivo congiunto e fondamentale di mantenere alto il livello dei servizi offerti ai cittadini, si afferma con particolare forza l’importanza di una sinergia comune in merito alla lotta all’evasione fiscale, alla sanità garantita per tutti e ad un sostegno di qualità alla non autosufficienza.

A tal proposito è stata assolutamente confermata l’importanza della partecipazione sul territorio della Società della Salute. Anche quest’anno è stata sottolineata la fondamentale priorità verso le politiche del territorio, inteso nel senso più ampio di sviluppo e riqualificazione.

“In un momento altamente delicato come quello che sta attraversando il paese”, afferma il Sindaco Alessio Torrigiani, “è stato importante condividere le strategie e le priorità legate agli interventi nel sociale, sanità, sostegno al reddito e servizi educativi, settori già troppo penalizzati dal post-caro energia, e verso i quali è necessaria un’attenzione particolare e mirata”.

“Questo protocollo è un passaggio molto importante per il Comune”, afferma il Presidente della Commissione Bilancio, Alessandro Pedrini “per il 2024 abbiamo voluto continuare e rafforzare il programma dello scorso anno, mantenendo attivi tutti i servizi. Al tempo stesso stiamo mettendo in campo tutte le misure necessarie per fronteggiare la crisi economica e sociale post-pandemia, appesantita dal problema del caro energia e dall’inflazione degli ultimi mesi.

Inoltre vogliamo portare avanti ulteriori progetti, che siano di aiuto concreto sul territorio. Sicuramente il 2024 sarà un anno non facile da gestire, a livello sociale ed economico, ma cercheremo, con le nostre risorse economiche, di dare sempre più risposte ai cittadini che si trovano in difficoltà”.

L’assessore al Bilancio Daniele Tronci conclude così: “Il confronto con le Organizzazioni Sindacali è da sempre un passaggio importante nella programmazione strategica, lo è ancora di più per l’anno 2024, anno per il quale l’attenzione verso il sostegno ai nostri cittadini, alle nostre aziende e a tutto il territorio sarà ancora più importante.

Gli obbiettivi prefissati con le OOSS sono condivisi dalla nostra amministrazione e siamo già a lavoro per attuarli nella prima parte dell’anno. I nostri impegni più importanti saranno sul fronte dell’educazione, tema sempre più importante, della salvaguardia dei servizi socio-sanitari territoriali, e di tutte le politiche della casa, in particolare quelle al sostegno alle famiglie per gli affitti”.

La consigliera alle Pari Opportunità, Paola Biondi “ Questo protocollo non è un atto formale ma un patto di collaborazione e di intenti, che muove da visioni, azioni e strategie condivise per dare risposte concrete sulle tematiche delle pari opportunità. La collaborazione con i sindacati è indispensabile perché queste risposte siano realmente articolate e efficaci. Auspico che questa collaborazione continui così attiva per i risultati registrati”.

“Come organizzazioni sindacali valutiamo positivamente il lavoro svolto che ha una storia ormai consolidata. Riteniamo fondamentale e non scontato l’impegno da parte dell’Amministrazione a confermare le medesime tariffe dei servizi a domanda individuale nonostante l’aumento dei costi e dei tagli lineari agli enti locali operato dal governo.

Da questo punto di vista stigmatizziamo l’azzeramento previsto dalla legge di stabilità del fondo affitti . Importante, in una fase in cui l’attenzione deve essere tenuta alta, il lavoro fatto insieme alla consigliera con delega alla pari opportunità ha prodotto importanti iniziative congiunte sul territorio.

