lamporecchio. “UNA VITA DA CAMPIONE”

Martedì 19 luglio il tributo a Giovanni Visconti

LAMPORECCHIO. L’Amministrazione comunale ha programmato per martedì 19 luglio 2022, ore 21:30, in Piazza IV Novembre a Lamporecchio, un evento per rendere omaggio a un grande campione che ha saputo distinguersi ai massimi livelli sportivi e contribuito all’affermazione della nostra comunità come terra di grandi ciclisti.

Una serata dedicata a Giovanni Visconti dove, ripercorrendo alcuni momenti della sua straordinaria carriera sportiva raccontati da amici e ospiti, cercheremo di scoprire i valori della vita e dello sport propri di un campione.

Vi aspettiamo numerosi.

[comune di lamporecchio]