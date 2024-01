LAMPORECCHIO VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024: UNA LISTA CIVICA A SOSTEGNO DELLA DOTTORESSA ANNA TRASSI

Svelate le prime linee della nuova formazione apartitica che vedrà, come candidata sindaco alle elezioni di giugno, il medico di medicina generale lamporecchiano. Fondatore della nuova formazione, l’imprenditore Luca Artino

LAMPORECCHIO. In vista delle prossime elezioni amministrative del 2024, a Lamporecchio è nata una nuova formazione che ha trovato, come suo candidato sindaco ideale, la Dott.ssa Anna Trassi, medico di medicina generale da sempre impegnato nell’assistenza primaria alla popolazione. Un’iniziativa che ha in Luca Artino, imprenditore lamporecchiano operante nel settore immobiliare, il proprio fondatore e che presto ufficializzerà denominazione e contenuti.

“Un impegno che accolgo con entusiasmo, dopo aver inutilmente provato a stimolare un cambiamento attraverso l’attuale politica dominante del paese” il commento della Dott.ssa Trassi. “La mia esperienza passata, soprattutto nel sociale e nel sanitario, mi ha fatto capire che si può fare molto di più, insieme alle persone giuste, per aiutare il paese a rinascere e avvicinare i servizi rendendoli più accessibili alla cittadinanza”.

“Quello che ci siamo prefissati è un vero e proprio rinnovamento che garantisca alla popolazione una maggiore fruibilità dei servizi valorizzandone le caratteristiche – il commento di Luca Artino – un progetto totalmente estraneo a vincoli di partito, pronto ad abbracciare tutti i lamporecchiani”.

[gabriele michi]