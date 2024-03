l’appuntamento 2. FORSE SCOPERTA LA CAUSA PER CUI ANCHE GLI AVVOCATI DEVONO PRENDERE L’APPUNTAMENTO PER ESSERE AMMESSI IN PROCURA (MA SEMPRE CON RISERVA)

Come in Sant’Ambrogio del monsummanese Giuseppe Giusti, la necessità di impedire e/o limitare al massimo gli accessi nelle secrete stanze della reggia di Alboino ad ogni vil villano come Bertoldo, dipende dal fatto che Pm e sostituti potrebbero essere tutti impegnati in un altro non bene identificabile: «Che fa il nesci, Eccellenza? o non l’ha letto? Ah, intendo; il suo cervel, Dio lo riposi, in tutt’altre faccende affaccendato, a questa roba è morto e sotterrato»…

CON LO «STATUS QUO»

SBAGLIARE NON SI PUÒ

Ed ecco un florilegio degli impegni dell’ubiquo Claudio Curreli, costantemente in molt’altre faccende affaccendato.

A tutto questo ogni commento è inutile: i fatti parlano da soli.

I cittadini possono essere ancora un po’ incazzati?

[redazione@linealibera.info]

Stamattina si riunisce ufficialmente il «Comitato Perseguitati e Vittime del Tribunale di Pistoia»-Aps, per decidere le prime linee di strategia da seguire onde contrastare lo strapotere illimitabile della procura e dei giudici delle esecuzioni immobiliari nella città di Vanni Fucci, ovvero Sarcofago City.