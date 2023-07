larciano. PARTITI I LAVORI PER LA NUOVA STRUTTURA PER IL “DOPO DI NOI”

Giovedì scorso la visita al cantiere da parte dell’Assessora alle politiche Sociosanitarie della Regione Toscana, Serena Spinelli

LARCIANO. Giovedì 29 giugno l’Assessora alle politiche Sociosanitarie della Regione Toscana, Serena Spinelli, ha visitato il cantiere a Larciano dove sorgerà la nuova struttura per il “Dopo di Noi”.

L’Assessora è stata accompagnata dal Consigliere regionale Marco Niccolai, dalla Sindaca di Larciano Lisa Amidei, dal Presidente e dal Direttore della Società della Salute della Valdinievole Alessio Torrigiani e Stefano Lomi.

È stata una visita che ha permesso all’Assessora di verificare l’avvio dei lavori — finanziati in parte dai fondi PNRR — che si concluderanno entro la primavera del 2026.

I tecnici del Comune di Larciano hanno illustrato le caratteristiche del progetto mentre il Presidente ed il Direttore della SdS hanno spiegato all’Assessora il ruolo importante che svolge la Fondazione “Mai Soli”, nata in Valdinievole per volontà di diverse famiglie con figli disabili.

La SdS lavora in stretta collaborazione con tale Fondazione in una logica di corresponsabilità per decidere insieme i progetti e le attività per il durante ed il dopo di noi.

[sds valdinievole]