larciano. VARIANTE DI CASTELMARTINI, DALLA REGIONE ARRIVA LA SVOLTA

LARCIANO. “Siamo ad una svolta per i lavori sulla variante SR 436 di Castelmartini. Due anni fa con il Comune di Larciano avevamo avviato nuovamente il percorso per la realizzazione di un’opera che si era fermato nel 2011-2012, a causa delle difficoltà che interessarono la finanza degli enti locali in quegli anni. Ringrazio l’assessore alle infrastrutture Ceccarelli e gli uffici regionali che hanno ascoltato il nostro appello e riavviato celermente il percorso”. Il consigliere regionale Marco Niccolai ha accolto con soddisfazione la notizia della approvazione della delibera della giunta regionale che ieri ha previsto un finanziamento di 3,6 milioni di euro che andranno a coprire gran parte delle necessità di finanziamento della variante”.

“Adesso la Regione proseguirà l’iter mettendo a punto il progetto definitivo, che avrà anche funzione di variante urbanistica, e poi con il progetto esecutivo. Per il 2021, quindi, lavoriamo per finanziamento integrale dell’opera sulla base delle ulteriori necessità che emergeranno dalla conclusione della fase progettuale. Lavoreremo dunque affinché la partenza del cantiere dell’opera sia nel 2022. È un passaggio storico per la viabilità del nostro territorio. La variante non solo toglie una grossa mole di traffico da Castelmartini, ma dà una viabilità adeguata ad un’importante area industriale del nostro territorio e velocizza i collegamenti tra la Valdinievole e l’area empolese”.

“Questo progetto – continua il consigliere regionale Pd – testimonia che il lavoro che abbiamo svolto in questi anni per migliorare la viabilità del nostro territorio sta producendo risultati concreti. Ricordo, inoltre, che a giugno ci sarà anche la partenza del lavori sul terzo lotto della variante del Fossetto nella zona del Tiro a Volo: un intervento da altri 3 milioni di euro. La Regione ha finanziato anche la progettazione della variante al centro abitato di Lamporecchio, con un contributo alla Provincia di Pistoia di 150.000 euro. Con la variante di Castelmartini aggiungiamo un altro importante tassello all’ammodernamento della viabilità del territorio.

“In un periodo surreale, persi completamente fra bollettini sanitari e decreti governativi – ha commentato il sindaco di Larciano Lisa Amidei – apprendere del risultato ottenuto dalla Regione per la realizzazione del completamento della variante del fossetto è sicuramente una bella notizia. Ringrazio l’assessore Ceccarelli e il consigliere Niccolai per l’impegno profuso, per aver compreso l’importanza di questo completamente per la vita delle persone che abitano nel centro abitato di Castelmartini e per tutto l’indotto produttivo della Valdinievole. E’ con molto piacere che diamo questa bella notizia alla cittadinanza e non solo. La Regione non si è fermata col coronavirus!”

“Grande soddisfazione – ha commentato invece l’assessore regionale Federica Fratoni – per essere riusciti ad attivare, all’interno del PRIIM, la riorganizzazione del sistema viario relativo alla Sr 46 e SP 25 nel comune di Larciano.

Si tratta di un intervento importante per il territorio, la cui realizzazione guarda ad una maggiore sostenibilità e che sono certa porterà benefici in termini di qualità della vita ai cittadini residenti e di sviluppo alle numerose imprese di quella operosa parte della Valdinievole”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]