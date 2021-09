larciano. VARIANTE DI CASTELMARTINI E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CENTRALE DI SAN ROSSO

Due importanti progetti della coalizione Impegno Comune per Larciano

LARCIANO. In vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre la coalizione guidata dalla sindaca uscente Lisa Amidei ha presentato i progetti in due serate aperte ai cittadini di Larciano

Due interventi nel segno della continuità per la coalizione della sindaca Lisa Amidei che si presenta unita e propositiva alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre: si tratta della variante di Castelmartini, intervento che consentirà di smaltire il traffico dal paese e di sviluppare, quindi, la zona industriale, e della riqualificazione dell’area centrale di san Rocco.

Entrambi i progetti sono stati al centro di due serate di confronto e ascolto dei cittadini.

VARIANTE DI CASTELMARTINI

Nel luglio del 2020 la Regione Toscana ha individuato 3,5 milioni di Euro per realizzare l’opera e il progetto, ancora in fase di redazione, è già coperto e finanziato per l’80%. Nel momento in cui saranno definiti i costo totali, la Regione potrà individuare i costi rimanenti per la realizzazione dell’intervento per la nuova viabilità del paese.

Dalle parole ai fatti, quindi, come sottolinea anche il consigliere regionale Marco Niccolai, presente alla serata, in un post sulla sua pagina Fb: “Grazie alla determinazione di Lisa Amidei siamo ripartiti e insieme vogliamo concludere il percorso per la realizzazione di un’opera che migliorerà i collegamenti di tutta la zona”.

RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRALE SAN ROCCO

Il secondo impegno della coalizione Impegno Comune per Larciano riguarda la riqualificazione dell’area centrale di San Rocco.

Il progetto, cominciato a metà luglio attraverso il contatto con uno studio di Firenze, e ufficializzato nel mese di agosto con l’affidamento dell’incarico, si divide in tre punti fondamentali:

Riqualificazione delle Piazze Vittorio Veneto e Quattro Martiri, con la regolamentazione della viabilità, introducendo aree pedonali e riorganizzando i parcheggi. L’obiettivo è anche quello di migliorare l’area antistante i pubblici esercizi, al fine di promuovere ed incentivare le attività e migliorare il comfort abitativo per i residenti.

Riqualificazione e potenziamo dell’area vicino ai plessi scolastici di Via Puccini e Via Verdi, incentivando e potenziando l’area verde vicino alla scuola, così da poter migliorare anche Piazza Togliatti. Il progetto vede l’introduzione di strutture, aree o servizi che incentivano la socializzazione delle persone oltre ad implementare gli spazi a disposizione delle scuole. Legato a questa area vi è anche la ristrutturazione della Biblioteca Comunale (il progetto di recupero è già stato approvato, è in attesa di completare l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori). Importante è anche la riqualificazione degli attuali giardini pubblici, che sono un importante collegamento tra le zone interessate a l’intero progetto che riguarda tutta l’area di San Rocco.

Realizzazione di percorsi pedonali che incentivano l’attività motoria, con l’intento di creare tre anelli pedonali: il primo intorno alle scuole di circa 800 mt; il secondo – oltre alle scuole – mira a comprendere anche la zona pedonale di Via Berlinguer (circa) e Via Bellini di circa 1,3 km; l’ultimo sarà un collegamento pedonale che da Piazza Togliatti arriva fino al percorso della salute, di circa 7 km.

Questi sono solo due dei progetti che voglio assolutamente realizzare nei prossimi 5 anni, dichiara la sindaca uscente Lisa Amidei. L’impegno e la tenacia che hanno caratterizzato l’amministrazione uscente non mancheranno neppure in futuro e l’impegno che abbiamo deciso di rinnovare con i cittadini e’ serio ed importante.

