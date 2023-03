l’art. 21. VIVA IL BENIGNI E VIVA MATTARELLA!

Riflettete su queste poche considerazioni che investono una libertà cancellata proprio dai difensori della democrazia. Fate attenzione a ciò che è successo a Colle Val d’Elsa. Poi stabilite un rapido confronto tra questa situazione e le condizioni di attendibilità della procura di Pistoia, che addirittura si inventa un reato (lo stalking giornalistico) per mazzolare chi parla. Capirete che come conclusione… Non ci resta che piangere

Se non provate istintivo ribrezzo per una situazione di questo genere, allora significa che la sinistra-liberalborghese di Capalbio, Bibbiano, Qatar e Ong, è riuscita, insieme alla non più chiesa cattolica, da Mani Pulite ad oggi, a cancellare completamente in voi ogni più pallida idea di libertà democratiche e di rispetto degli altri.

Di tutti gli altri. E non solo dei leccaculo alla Sala che, pur di apparire ganzi & simpatici, sono d’accordo di fare affittare gli uteri a cottimo: tanto chi ci rimette è sempre la poveraccia femmina (perché, a dio piacendo, l’utero è della femmina) morta di fame che per 5 mila euro mette al mondo un infelice che non ha mai chiesto di venirci, ma che rappresenta un sonaglino della Chicco per due gay o una coppia etero che non riesce a produrre “infelici” in proprio.

Gli altri 25-30mila euro vanno in tasca alla macelleria medico-delinquenziale che si presta a sopprimere l’umanità con il Covid e a creare nuove razze on demand.