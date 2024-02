L’ARTE AL SERVIZIO DELL’INVESTIGAZIONE

Domani in Sala Maggiore un seminario promosso dalla segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia

PISTOIA. La Segreteria Provinciale del Sap di Pistoia, Sindacato Autonomo di Polizia, con il gratuito patrocinio del Comune di Pistoia ha organizzato un seminario presso la Sala Maggiore del Comune, per il prossimo 27 febbraio 2024 dalle ore 8:30 alle ore 13:30, dal titolo:

“Il disegnatore anatomico in indagini criminologico forensi” che avrà come relatore il Maestro d’Arte Dott.ssa Elena Pagani in servizio presso la Polizia Scientifica di Mantova e dirigente Sap Nazionale, con l’introduzione del Segretario Provinciale del Sap di Pistoia Dott.ssa Raffaella Puca.

Il seminario tratterà gli aspetti investigativi e forensi del disegno anatomico e sarà aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“È possibile contribuire alla risoluzione di casi, volti a rendere giustizia a vittime di reati, disegnando L’approfondimento artistico-scientifico, espanso in contesti tradizionali di ricerca investigativa, ha particolare valenza per raggiungere questo obiettivo? Il ricordo traumatizzato è raffigurabile graficamente?

La sua definizione, suggestionabile come la memoria, è attendibile?”

L’analisi delle risposte a queste domande è definita nell’operato del disegnatore anatomico della Polizia Scientifica che, protagonista nel rendere graficamente visibile chi è necessario cercare, poi trovare ed infine identificare a fini di polizia giudiziaria, illustrerà modalità tecniche esplicative. Verrà illustrato in chiave artistica e scientifica il disegno per l’identificazione ai fini di polizia per rendere giustizia alle vittime di reati per la risoluzione di casi investigativi illustrando modalità tecniche esplicative applicate a indagini che hanno interessato l’opinione pubblica nazionale.

