L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE BUS TURISTICI (AN. BTI) È STATA RICEVUTA DAL MINISTRO DEL TURISMO MASSIMO GARAVAGLIA

FIRENZE. L’Associazione Nazionale Bus Turistici (AN.BTI) è stata ricevuta martedì pomeriggio a Roma presso il Ministero del Turismo dal Ministro, On. Massimo Garavaglia e dal Segretario Generale, Dott. Lorenzo Quinzi. All’incontro, in programma, hanno partecipato Riccardo Verona, presidente dell’AN.BTI ed Enrico Ceccarelli, rappresentante di Giunta della stessa Associazione.

L’Associazione Bus Turistici ringrazia il Ministro Garavaglia per il clima positivo, di collaborazione e di confronto sui temi che sono stati portati, tra i quali: la carenza di autisti, le accise, i tempi di guida e riposo per i conducenti dei bus ed i progetti futuri, che interessano il settore e il suo sviluppo.

L’AN.BTI è una realtà che, tradotta in numeri, rappresenta oltre 25mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade ed autostrade italiane con 21,7 miliardi di chilometri percorsi.

