“L’ATTENZIONE DATA A PRACCHIA E A ORSIGNA DA PARTE DEL COMUNE NON HA EGUALI NEL COMUNE”

Il capogruppo della Lega Cinzia Cerdini risponde al comunicato del Comitato di cittadini di Pracchia ed elenca alcune delle cose fatte per il paese

PISTOIA. Con tristezza e sorpresa ho letto il comunicato del Comitato dei cittadini di Pracchia e spero che il Sindaco voglia rispondere a queste loro lamentele se le riterrà fondate.

A Pracchia ci sono stata anche domenica scorsa a trovare amici che abitano in zona e mi hanno ribadito che ci abitano poche decine di persone. Pochi coraggiosi che tengono in vita questo piccolo e bellissimo borgo.

Questi amici mi hanno chiesto di ringraziare il Sindaco perchè in questi anni abbiamo speso soldi per campi giochi nuovi, per la sistemazione di villa La Collina che, pur essendo di proprietà comunale, è data in gestione al gruppo sportivo di Pracchia, per le potature di alberi lungo la strada, per l’acquisto della ex stazione Fap, da parte dell’Unione dei Comuni, dopo una nostra trattativa e, tra l’altro, il progetto di ristrutturazione è pronto, esecutivo e già finanziato.

Da questa Amministrazione è stato autorizzato l’ampliamento dell’unica fabbrica esistente nel paese: lo stabilimento Acqua Silva.

Senza far arrabbiare i Pistoiesi, è bene ricordare al Comitato dei residenti di Pracchia che, la somma delle spese diviso il numero degli abitanti non ha uguali in tutto il comune se non all’Orsigna.

È bene ricordare che tutti i territori hanno diritto di avere strade asfaltate e erba tagliata. Ovviamente, confidiamo nel buonsenso dei nostri concittadini nel capire che non possiamo essere ovunque nello stesso momento e che, l’attenzione data a Pracchia e a Orsigna, era doverosa visto che per decenni erano state dimenticate.

L’Amministrazione è presente e disponibile con tutti i cittadini di Pracchia e di tutto il Comune, con le Proloco e con le Cooperative, ma credo che, in fondo, lo sappiano anche loro.

Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier