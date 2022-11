LAURA BIGANZOLI NOMINATA DIRETTRICE DELL ’ONCOLOGIA MEDICA DEL SANTO STEFANO

“Il mio obiettivo principale è mettere il paziente al centro della cura. La ricerca rimane una nostra priorità”

PRATO. Nominata la direttrice dell’oncologia medica del Santo Stefano. È Laura Biganzoli, già direttrice facente funzione da marzo 2021 di questa struttura complessa, integrata con il Dipartimento Oncologico aziendale diretto dalla dottoressa Luisa Fioretto. Biganzoli ricopre anche l’incarico di coordinatore del Centro di senologia presso l’ospedale pratese.

Si è laureata in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1989 ed ha conseguito la specializzazione in Oncologia presso l’Università degli Studi di Milano e nel 1998 il Diplome d’Etudes Spécialisées en Cancérologie-Hématologie presso l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

Dal 1990 al 1996 è stata borsista presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano. Nel 1996 ha iniziato la sua attività presso l’Unità di Oncologia Medica dell’Istituto Jules Bordet, Bruxelles come Clinical Research Fellow.

In questa struttura ha successivamente ricoperto il ruolo di medico specialista associato alla ricerca clinica (1996-1998) e di medico specialista residente (1998-2003). Durante il periodo di lavoro svolto a Bruxelles, è stata Direttore dell’Investigational Drug Branch for Breast Cancer (IDBBC), gruppo di studi di fase II dell’European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), per l’attività di ricerca finalizzata sul carcinoma mammario.

Dal 2009 al 2011 è stata Visiting Senior Lecturer nella Division of Cancer Studies, della School of Medicine King’s College di Londra. Ha prestato servizio in diverse Società Scientifiche: membro della faculty dell’European Society of Medical Oncology (ESMO) for Elderly; Science and Education Committee dell’International Society of Geriatric Oncology (SIOG) e Breast Cancer Faculty Group di ESMO.

Dal 2013 è membro del Consensus Panel di ESO – ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast cancer e dal 2017 al 2020 è stata Presidente della European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA). Attualmente è rappresentante dell’ESMO/SIOG Cancer in Elderly Working Group e membro del Consiglio Direttivo del “Gruppo italiano di Oncologia Geriatrica” (GIOGer).

La dottoressa Biganzoli è inoltre Conference Chair e membro del Comitato Organizzativo del 13° European Breast Cancer Conference (EBCC-13), che si svolgerà a Barcellona da oggi 16 al 18 novembre 2022. L’evento è organizzato dall’European Breast Cancer Council.

È componente del comitato redazionale delle linee guida nazionali dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per il carcinoma della mammella e per i tumori nel paziente anziano.

I principali ambiti della sua ricerca sono il tumore della mammella e l’oncologia geriatrica. Proprio in questi campi, ha pubblicato numerosi articoli e tenuto conferenze.

“Sono orgogliosa di ricoprire questo incarico — ha detto Biganzoli — che permetterà all’oncologia medica di Prato di continuare a lavorare dando un senso di continuità ad un progetto iniziato nel lontano 2003 e che ha portato la nostra struttura ad essere un punto di riferimento per la città di Prato e non solo. Il mio obiettivo principale è mettere il paziente al centro della cura.

A livello assistenziale stiamo implementando, in collaborazione con altre Unità del nostro Ospedale, nuovi ambulatori multidisciplinari che consentano di prendere in carico la persona affetta da un tumore nella sua interezza. È inoltre in progetto la realizzazione di un fast track oncologico per rispondere tempestivamente alle esigenze dei nostri pazienti e potenziare i rapporti con il territorio.

La ricerca rimane una nostra priorità e siamo fieri di poter condurre una ricerca indipendente grazie a finanziamenti ottenuti da prestigiose istituzioni nazionali e internazionali, quali la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, il Ministero della Salute e la Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Rimane salda e imprescindibile la nostra collaborazione con la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori – ONLUS.”

[vannucchi —asl toscana centro]