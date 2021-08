LAVORI ALL’AUTOSTRADA DELL’ACQUA, APERTO IL CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Stamani pressione sufficiente nelle tubature per raggiungere i primi piani delle abitazioni

PRATO. Rimarrà aperto per tutto il giorno e fino a domani il Centro operativo della Protezione civile di Prato per eventuali necessità legate alla diminuzione dell’acqua corrente per i lavori di Publiacqua per potenziare l’acquedotto, in corso fino alla mattinata di domani.

Per il momento non ci sono state chiamate da parte dei cittadini ai numeri verdi di Publiacqua e della Protezione civile, anche perchè l’ente ha lasciato una pressione sufficiente nelle tubature tale da raggiungere almeno i primi piani delle case senza cali evidenti.

Coiano è la zona in cui per ora vengono registrati i cali maggiori. Le autobotti sono comunque già dislocate sul territorio e la situazione continuerà ad essere monitorata.

[cb — comune di prato]