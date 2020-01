LAVORI ALLE PALESTRE PERTINI E MARINI, APPROVATI I PROGETTI ESECUTIVI

PISTOIA. Sono stati approvati nei giorni scorsi dalla giunta Tomasi i progetti esecutivi per avviare i lavori di manutenzione in due palestre cittadine. Si tratta della “Pertini” in via Sandro Pertini e di quella della scuola dell’infanzia “Marino Marini” di Pontenuovo nord.

I due piani di manutenzione straordinaria rientrano nell’ottica di risolvere progressivamente le criticità relative all’impiantistica sportiva, così da garantire la corretta fruizione e l’utilizzo in sicurezza degli impianti.

Sono previste nei primi mesi del 2020 le procedure di gara per individuare le ditte che a primavera potranno eseguire i lavori, per un investimento complessivo di oltre 70mila euro.

«Da alcuni mesi stiamo portando avanti un’attenta ricognizione sull’impiantistica sportiva, con l’obiettivo di risolvere in via definitiva le criticità che ad oggi si sono manifestate — sottolinea Gabriele Magni, assessore agli impianti sportivi –. Non ci accontentiamo di mettere delle toppe, quindi, ma vogliamo affrontare con determinazione i problemi.

Senza questo tipo di approccio, non potremmo fare il salto di qualità che è indispensabile compiere. Dal punto di vista sportivo mi scuso per i disservizi, ma si tratta di passi fondamentali per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano gli impianti cittadini.»

Per quanto riguarda la palestra Pertini, verranno eseguiti puntuali interventi di adeguamento alle normative antincendio. Saranno installate, quindi, porte tagliafuoco dotate di maniglioni antipanico e realizzato un nuovo impianto di rilevazione e allarme incendio.

Per la palestra della scuola dell’infanzia Marino Marini di Pontenuovo nord è in programma un piano di risanamento più ampio poiché, da quanto emerso durante un sopralluogo del Comune, l’impianto non veniva utilizzato da tempo benché adatto, per collocazione e misure dell’area di gioco, a ospitare alcune discipline sportive, oltre alle attività didattiche.

I muri verranno adeguatamente trattati e liberati dalla presenza di umidità, gli infissi sistemati, sostituiti i sanitari danneggiati, imbiancata tutta la zona spogliatoi.

Una volta ultimati i lavori, sarà messo nuovamente in funzione anche l’impianto termico esistente.

[comune di pistoia]