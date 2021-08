LAVORI “AUTOSTRADA DELL’ACQUA”, NESSUN DISAGIO A MONTEMURLO

Nel comune non si sono registrati particolari disagi e l’acqua è sgorgata dai rubinetti regolarmente per tutta la mattina e il pomeriggio

MONTEMURLO. Nonostante la giornata da bollino nero sul fronte dell’acqua, a Montemurlo non si sono registrati particolari problemi.

L’intervento di Publiacqua sull’autostrada dell’acqua, iniziato nella serata di ieri, lunedì 9 agosto, non ha causato mancanze d’acqua né abbassamenti di pressione sul territorio montemurlese. La situazione è costantemente monitorata dal sindaco Simone Calamai che rileva: «Questa mattina non abbiamo registrato nessun disagio, neppure cali di pressione nei condomini ai piani più alti. L’acqua anche oggi pomeriggio continua a sgorgare dai rubinetti e quindi siamo fiduciosi che la situazione si risolverà senza problemi nei tempi stabiliti».

Intanto da ieri sera, 9 agosto, in piazza Don Milani è arrivato un grande camion cisterna con acqua potabile a disposizione dei cittadini, ma alle ore 13 di oggi non aveva erogato neppure un litro d’acqua, segno che in città non si sono registrati disagi.

Inoltre il Comune ha provveduto a informare puntualmente i cittadini attraverso i propri canali informativi e social delle possibili carenze d’acqua e quindi in molti hanno fatto scorta d’acqua per non farsi trovare impreparati.

[masi —comune di montemurlo]