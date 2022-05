LAVORI DI ASFALTATURA ALLA ROTATORIA TRA VIA PIEMONTE E VIA UMBRIA SULLA TANGENZIALE

Dal 2 al 7 maggio. Chiuso un tratto di viale sedici Aprile 1992. Tutte le deviazioni

PRATO. Si svolgeranno da lunedì 2 a sabato 7 maggio i lavori di riasfaltatura della rotatoria sulla Tangenziale (viale XVI aprile) tra via Piemonte e via Umbria.

Per permettere l’esecuzione dei lavori saranno chiusi il tratto tra via delle Colombaie e via Umbria in direzione nord (centro città), via Umbria, via Piemonte e il tratto tra via Puglia e via Piemonte in direzione sud (verso Carmignano).

Durante la chiusura il traffico diretto verso il centro città sarà deviato in via delle Colombaie, via della Gora del Pero e via Paronese.

Quello diretto verso sud invece in via Puglia, via Val d’Aosta, via Veneto, via Arcangelo Ghisleri e via delle Colombaie.

[comune di prato]