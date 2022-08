LAVORI DI POTATURA SU VIALE LEONARDO DA VINCI

Ecco i provvedimenti adottati per la viabilità nei giorni di martedì 16 e mercoledì 17 agosto. L’ordinanza

PRATO. Domani Martedì 16 e mercoledì 17 agosto saranno effettuati lavori di potatura lungo le rampe di ingresso e di uscita dalla rotonda tra viale Leonardo da Vinci e viale della Repubblica.

Sono previste chiusure e deviazione del traffico, tutti i dettagli sull’ordinanza 2223 dell’11.8.2022.

Servizio Mobilità e Infrastrutture – Ufficio Ordinanze

Ordinanza n. 2223/2022

Potatura di alberature poste a margine della sede stradale delle corsie di accelerazione e di arroccamento al viale L. da Vinci (S.S. 719) in prossimità del sottopasso della Questura ad opera di Consiag Servizi Comuni

il dirigente

Allo scopo di consentire operazioni di potatura di alcune piante poste a margine della sede stradale lungo le rampe di accelerazione e arroccamento che si diramano dalla rotatoria sovrastante il viale L. da Vinci (S.S. 719) che regola l’intersezione tra viale della Repubblica e via E. Berlinguer, ad opera di Consiag Servizi Comuni S.r.l.;

vista la richiesta del 26 luglio 2022, inoltrata da Consiag Servizi Comuni S.r.l., a cui è affidata la gestione della manutenzione della rete stradale comunale;

premesso che l’interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d’Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2022, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico “OR1” ai responsabili di U.O.C.

dispone

che dal giorno 16 AGOSTO 2022 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le il giorno 17 AGOSTO 2022, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1 Provvedimento principale

rampa di accelerazione e rampa di arroccamento alla rotatoria che regola l’intersezione a livello sfalsato tra il viale della Repubblica e via Enrico Berlinguer, che si diramano dal viale L. da Vinci in prossimità del sottopasso della “Questura”:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità.

Durante l’esecuzione dei lavori l’area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.

2. Deviazioni

Durante la suddetta chiusura della rampa di arroccamento (parallela alla via Migliore di Cino) il traffico veicolare sarà deviato in:

Via delle Fonti, via Fernanda Nocchi Zipoli, via Enrico Berlinguer,

si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta “DEVIAZIONE PER VIALE DELLA REPUBBLICA/VIA E. BERLINGUER” e FRECCIA DIREZIONALE,

mentre durante la suddetta chiusura della rampa di accelerazione (parallela alla via dele Fonti di Mezzana), il traffico veicolare sarà deviato in:

via E. Berlinguer, via F. N. Zipoli, via delle Fonti, viale G. Ferraris, via Fiorentina poi viale L.da Vinci,

si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta “DEVIAZIONE PER VIALE L. DA VINCI (S.S.719)” e FRECCIA DIREZIONALE,

3. Ulteriori provvedimenti

3.1. VIALE L. DA VINCI, all’intersezione con via delle Fonti:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DIRITTO ECCETTO AUTORIZZATI, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a diritto con panelli integrativi di eccetto autorizzati;

3.2. ROTATORIA TRA VIALE DELLA REPUBBLICA E VIA E. BERLINGUER, svincolo in direzione Pistoia della S.S.719:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo, direzione obbligatoria a sinistra.

4. Preavvisi delle deviazioni

La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire all’utenza la massima informazione circa i provvedimenti suddetti, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni all’uopo adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

rotatoria tra via Fiorentina e viale L. Da Vinci;

rampa di accelerazione dalla rotatria tra via Fiorentina e viale L. da Vinci in direzione Firenze;

viale L. da Vinci all’altezza dell’are adi servizio carburanti posta prima dello svincolo di via delle Fonti;

viale della Repubblica intersezione regolata a rotatria con via G. Catani;

viale della Repubblica intersezione con via P. della Francesca.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT15 – U.O. Mobilità, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Consiag Servizi Comuni S.r.l. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d’Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;

apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto stesso;

pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all’indirizzodel Comando di Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto;

nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;

esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell’ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Servizio PT15 – U.O.Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell’art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell’esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 11 agosto 2022

Il Dirigente

(Arch. Riccardo Pallini)