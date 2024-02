LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SUL RACCORDO AUTOSTRADALE

I lavori agli svincoli di Pistoia Centro e Ponte Europa partiranno domani martedì 6 e si concluderanno giovedì 8 febbraio

PISTOIA. Per consentire l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica sul raccordo autostradale all’altezza degli svincoli di Pistoia Centro e Ponte Europa, in entrambe le direzioni, condizioni meteo permettendo, da martedì 6 a giovedì 8 febbraio, nella fascia oraria che va dalle ore 9 alle 17.30 saranno in vigore il divieto di sorpasso per autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico di marcia.

Come richiesto dal Comune di Pistoia a Hera Luce, l’intervento si svolgerà quindi in soli 3 giorni evitando gli orari di punta del traffico cittadino, in modo da limitare più possibile i disagi, considerato che questo tratto di tangenziale è molto utilizzato.

La comunicazione inviata precedentemente da Anas riguardava un’ordinanza emessa in via cautelativa per avvisare in merito a possibili criticità che si sarebbero potute verificare durante i lavori.

L’intervento di riqualificazione permetterà di sostituire le attuali lampade con quelle a led per il risparmio energetico, ma anche di riattivare i corpi illuminanti non funzionanti.

Il risultato sarà una migliore illuminazione della viabilità, garantendo maggiore sicurezza per gli utenti della strada.

[comune di pistoia]