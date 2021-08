LAVORI PER NUOVO ALLACCIO ALLA FOGNATURA IN VIA DEL CARMINE: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IL 9 E IL 10 AGOSTO

Dalle 8 alle 18 divieto di transito e di sosta. I percorsi alternativi

PISTOIA. Lunedì 9 e martedì 10 agosto dalle ore 8 alle 18 in via del Carmine saranno in vigore i divieti di transito e sosta per permettere lavori di scavo per un nuovo allaccio alla rete fognaria.

Previste alcune modifiche alla viabilità.

Eccole in dettaglio.

In via Sant’Andrea (intersezione con via Ricciardetto) direzione obbligatoria a sinistra in via Ricciardetto, fatta eccezione per i veicoli autorizzati Ztl.

Sempre in via Sant’Andrea (intersezione con via delle Belle) direzione obbligatoria a sinistra in via delle Belle, eccetto i veicoli con autorizzazione Ztl.

In via delle Belle è prevista l’inversione del senso unico.

In piazza del Carmine (da via Santa a via delle Pappe) inversione del senso unico per raggiungere via delle Pappe e divieti di sosta per consentire la nuova circolazione.

In piazza del Carmine (intersezione con via delle Belle) direzioni consentite a destra e sinistra.

In via Abbi Pazienza (intersezione via Sant’Andrea/via De Rossi) direzione obbligatoria a destra verso via De Rossi;

Infine in via Curtatone e Montanara (intersezione con via Abbi Pazienza), direzione obbligatoria a diritto su via P. Bozzi, ad eccezione dei veicoli diretti in via De Rossi.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]