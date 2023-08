LAVORI SULLA RETE IDRICA DI VIA ARMACANI CON EFFETTI SU SANT’AGOSTINO A PISTOIA

Domani lunedì 14 agosto potranno registrarsi forti abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua

PISTOIA. Publiacqua informa i cittadini del Comune di Pistoia che, causa lavori sulla rete idrica di via Armacani, dalle ore 08.00 di lunedì 14 agosto, si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nella zona del comune compresa tra via dei Campisanti a Ovest, via della Scorciatoia, via Fonda di Sant’Agostino e via dei Gatti a Nord, via Traversa della Chiesina a Est, la Ferrovia e via Vecchia Pratese (da loc. Nespolo verso Ovest) a Sud.

Nelle medesime ore dell’intervento si potranno verificare fenomeni di temporaneo intorbidamento dell’acqua.

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questa interruzione potrà creare loro.

[publiacqua]