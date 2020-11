LAVORO E COVID-19. SANITÀ, GDO E LOGISTICA IN CRESCITA

PISTOIA. Covid-19 e mercato del lavoro: da un’analisi delle offerte di lavoro pubblicate su Jobbydoo.it si registra un aumento della domanda di personale nei tre settori chiave della sanità, della GDO- Grande distribuzione organizzata e della logistica, pur in un contesto generale di contrazione delle offerte di lavoro.

Gli sconvolgimenti nel mercato del lavoro causati dalla pandemia e dal lockdown hanno avuto un impatto molto forte su tutti i settori economici, a livello nazionale e globale. Se però alcune industrie sono in grossa difficoltà, come il turismo, ci sono imprese e interi settori in cui si registra una decisa domanda di nuovo personale.

Analizzando i dati sulle offerte di lavoro pubblicate negli ultimi mesi sul sito di ricerca lavoro Jobbydoo.it emergono trend positivi nei settori che sono vitali per tenuta e la ripresa del Paese: sanità, GDO e logistica.

Dall’inizio della pandemia si è registrata una notevole riduzione delle offerte di lavoro pubblicate online (-30.8% da febbraio 2020), ma in alcuni settori si registrano numeri positivi.

Ad esempio in quello sanitario, con un’impennata di offerte di lavoro per ruoli come infermiere (+11.2%) e Oss (+9.7%) rispetto ai mesi pre-pandemia.

Gli operatori sanitari svolgono un ruolo vitale durante questa pandemia, nei reparti ospedalieri ma anche per l’assistenza agli anziani nelle RSA, e ci si aspetta che questo trend continuerà oltre l’emergenza.

Anche nel settore della Grande Distribuzione si è registrato un aumento delle offerte di lavoro disponibili, in particolare per addetti alle vendite (+5.3%).

Per chi sta cercando lavoro, più opportunità anche nella logistica e trasporti: si cercano magazzinieri (+7.5%), corrieri (+6%), addetti alle consegne (+10.8%), per sostenere il boom di acquisti online e di richieste di consegne a domicilio dovute al Covid-19.

Infine, in aumento anche gli annunci di ricerca babysitter (+13.8%) cui affidare i bambini che non possono andare a scuola o all’asilo, e le offerte di lavoro per gli addetti alla pulizia e sanificazione (+44.35%), personale necessario per applicare i protocolli di sicurezza anti-contagio nelle aziende, nelle attività commerciali, negli uffici pubblici e negli ospedali.

[ascari – jobbydoo]