LE BANDIERE DI PALAZZO BANCI BUONAMICI A MEZZ’ASTA PER LE VITTIME DELL’ALLUVIONE

Domani 11 novembre la giornata di cordoglio e di vicinanza alle famiglie

PRATO. Nella giornata di domani, sabato 11 novembre, la Provincia di Prato esprimerà il proprio cordoglio in memoria delle vittime dell’alluvione di Prato e Montemurlo. In segno di profondo lutto cittadino, le bandiere di Palazzo Banci Buonamici saranno issate a mezz’asta.

“Mi unisco nel dolore per commemorare e ricordare coloro che hanno perso la vita durante questo evento drammatico – ha dichiarato il presidente della Provincia Simone Calamai – voglio esprimere la vicinanza di tutta la comunità nei confronti delle famiglie colpite da questa tragedia”

[elci — provincia di prato]