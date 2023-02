Il capogruppo della Lega Salvini Premier Cinzia Cerdini interviene sul bilancio che sarà in discussione la prossima settimana nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì.

PISTOIA. Sicuramente le difficoltà di questo bilancio, sono superiori a quelle degli scorsi 5 anni.

Pensavamo che il covid ci avesse messo a dura prova ma questa crisi energetica e l’inflazione galoppante, lo stanno facendo ancora di più. Ma, non racconto niente di nuovo perchè le difficoltà del bilancio comunale, sono le stesse delle famiglie.

Il Comune non toccherà le aliquote tributarie e nemmeno la soglia di esenzione dell Irpef.

Farà pagare di più la cremazione ai non residenti e il costo del parcheggio del Ceppo, verrà allineato agli altri parcheggi e cioè 1 euro fino alle 15 e 2 euro tutto il giorno.

Mi dispiace molto che qualcuno abbia spaventato i pistoiesi con i costi “salatissimi” dei parcheggi e con le multe dei nuovi autovelox. Ci saranno, è vero, dei nuovi autovelox e saranno posizionati sulla Porrettana e sulla Via Montalese perchè ce lo hanno richiesto a gran voce i residenti e speriamo che siano un deterrente per impedire alla gente di andare forte, di rischiare e di far rischiare la vita.

Purtroppo, qualcuno non ha capito che questo è il bilancio di previsione, e la proiezione di maggiori incassi dalle multe, sono appunto proiezioni.

Se uno paga il parcheggio e se rispetta i limiti di velocità, non avrà multe. Ci tengo a sottolinearlo perchè qualcuno ha disegnato uno scenario sconfortante facendo opera di terrorismo verso i cittadini.

Ma, torniamo a noi.

Per il momento, possiamo dire che il nostro sarà un bilancio asciutto e, nei prossimi mesi, vedremo se ci sarà spazio quindi manovra ma, con un bilancio di questo tipo, non è facile lasciare l’impronta politica.

È un bilancio semplice, serio, rigoroso e che punta alla cura di ciò che abbiamo.

Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier