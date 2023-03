le gambe & la testa. BENESPERI, LE ‘BUGGGIE’ STILE-PIRA, LA SUA TESTA E LE GAMBE CORTE

Dire che il sindaco è un inciucista non è reato: la Gip Martucci ce l’ha insegnato

Ma più che mangiare sembra che il sindaco nicchi. Non ha neppure rigirato il bicchiere… Farà finta come quando si fanno fotografare alla scrivania con la penna in mano o con il telefono all’orecchio?

MANGIA O SPULCIA IL BUON PEDRITO?

CHE GLI MANCA L’APPETITO?

Le “buGGGie” hanno le gambe corte. Il sindaco (indegnamente) di Agliana, Luca Pedrito Benesperi, piccolo e come tale definito irriverentemente bimbominkia; ma anche certificato come epigastràlgico e ruminante da uno psichiatra e dal suo medico curante – e non è colpa nostra: si dipinse lui, calunniosamente così, per ringraziarci di averlo messo sul girello da primo cittadino –; quel sindaco lì, in mano al puro egocentrismo dei ragazzini viziatelli, ha tentato in tutti i modi di schiacciarci. Quasi se n’è fatta una bizza.

Che noi si sappia, sono stati in tre a pervicaciare con i loro atteggiamenti da veri stalker & persecutori: 1. il ragionier non-dottor Romolo Perrozzi che sforna querele come brioches; 2. il mai comandante dei vigili di Agliana destituito dal Consiglio di Stato, Andrea Alessandro Nesti, che querela ogni 3 per 2; 3. il sopradetto Luca Pedrito, da sempre per diarrea malmesso e deperito.

Ci denunciò, costui con laurea in giurisprudenza, perché Alessandro Romiti, in un articolo riguardante la presenza della Guardia di Finanza all’inceneritore di via Tobagi (que pasa? la guardia di finanza all’inceneritore per un blitz), aveva osato pronunciare indecorose espressioni al suo indirizzo: guai, infatti, sfiorare la stra-famosa «orchidea nera» di Agliana; il sindaco di tutti (specialmente delle opposizioni, beneficate a larga mano).