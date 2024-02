Lo Junior Team Toscana ha vinto a Rimini, meritando l’oro assoluto nella categoria “Cucina calda a squadre”. I professionisti dell’Unione Regionale Cuochi Toscani hanno vinto numerosi premi in diverse categorie di gara

FIRENZE – Le giovani promesse toscane trionfano ai Campionati della Cucina Italiana. Lo Junior Team Toscana ha guadagnato l’oro assoluto nella categoria “Cucina calda a squadre” nella più importante e completa manifestazione culinaria nazionale che, promossa dalla Federazione Italiana Cuochi e riconosciuta dal circuito Worldchefs, è andata in scena a Rimini tra incontri, tavole rotonde, confronti e, soprattutto, competizioni. I rappresentanti dell’Unione Regionale Cuochi Toscani sono stati impegnati in numerose gare e hanno dimostrato la preparazione e la professionalità necessarie per raggiungere grandi traguardi e, soprattutto, per confermarsi anche nel 2024 sul gradino più alto del podio.

«Nel 2023 — ricorda Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani, — avevamo vinto i Campionati della Cucina Italiana con la nostra squadra Senior e, successivamente, ci siamo interrogati sulla strada da intraprendere. Il merito è del capitano della squadra uscente Daniele Zingoni che, a seguito di un incontro formativo per giovani aspiranti chef, ha maturato la fortunata intuizione di lavorare sui giovani e di costruire una squadra Junior con le promesse della cucina toscana».

Il percorso dello Junior Team Toscana è stato sviluppato insieme al professor Riccardo Monti, dirigente scolastico dell’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Martini” di Montecatini Terme, con il coinvolgimento del professor Antonio Antonino e del corpo docenti dello stesso istituto. Questa sinergia, avviata a inizio anno scolastico e proseguita attraverso lunghi mesi di prove e formazione continua, è stata scandita tra vari step a partire dalla selezione dei ragazzi interessati a prendere parte a un percorso agonistico di alto livello per arrivare alla preparazione condotta con il supporto dei membri della squadra Senior uscente.

Gli studenti dell’Istituto “Martini” entrati nello Junior Team Toscana sono stati Maria Marceddu, Bruno Giosuè, Andrea Balleri, Francesco Cama, Gabriele Giannotta, Micheal Magrini, Bianca Vanni, Sara Fattori, Matilde Caprilli, Chiara Masi e Matilde Drovandi che hanno meritato la vittoria per la qualità e la completezza di un menù capace di rappresentare le specificità della cucina toscana, proiettandola verso il futuro con ingredienti, metodologie e abbinamenti innovativi. La gestione e il coordinamento della squadra sono stati affidati ai due giovani chef Tommaso Monaci dell’Associazione Cuochi Arezzo nel ruolo di team manager e Bogdan Simiganovschi dell’Associazione Cuochi Pisani nel ruolo di capitano, mentre il lungo percorso di preparazione e allenamento ha fatto affidamento anche sulla passione e professionalità di Daniele Zingoni, Alessio Morganti, Daniele Astarella, Leonardo De Candia, Emanuele Callari, Stefano Fantozzi, Francesco Pannullo, Manuel Boccuzzi, Monica Grazia Briolotta e Veronica Vanni.

La partecipazione dell’Unione Regionale Cuochi Toscani è stata arricchita anche da altri risultati di rilievo quali l’oro assoluto nella categoria K1 Senior della chef Denise Massarenti dell’Associazione Cuochi Arezzo e l’oro nella categoria K2 Senior dello chef Sergio Acquaviva dell’Associazione Cuochi Senesi. La competizione Miglior Allievo è terminata con l’argento per Alessio Dani mentre Francesca Bartoli dell’Associazione Cuochi Arezzo ha ottenuto un bronzo nella competizione Miglior Lady Chef d’Italia, inoltre la Toscana era presente anche nella categoria Ragazzi Speciali con il team composto da Alen Doci e Paolo Fastelli dell’IIS “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme.

Le competenze degli chef toscani sono state riconosciute anche in altre gare individuali dagli argenti di Giada Ferri e Gabriele Mazzanti dell’Associazione Cuochi Pisani, dai bronzi di Antonio De Roma, Edoardo Del Colletto, Diego Cassisa e Samuele Caciagli dell’Associazione Cuochi Pisani, e dai diplomi per Martina Vangelisti e Giulio Amato dell’Associazione Cuochi Pisani e per Riccardo Pucci dell’Associazione Cuochi Grosseto. Il cammino dell’Unione Regionale Cuochi Toscani è stato supportato anche dalla Regione Toscana che, attraverso Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana, è stata presente con uno stand dedicato al turismo e all’enogastronomia, oltre che dai maggiori Consorzi di Tutela: Pecorino Toscano DOP, Pane Toscano DOP, Prosciutto Toscano DOP, Finocchiona IGP, Olio Toscano IGP e Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. «Abbiamo creduto nel mondo dei giovani e i risultati ci hanno dato ragione — conclude Lodovichi. — L’avvicinamento al mondo della ristorazione di ragazzi e ragazze di talento animati da dedizione, serietà e umiltà è motivo di orgoglio e fiducia verso il futuro.

La collaborazione con il mondo della scuola e con le istituzioni fortifica quella progettualità di sistema che stiamo alimentando da anni e che passa attraverso professionisti che danno concretezza alle idee e che vorremmo caratterizzasse la “Toscana del fare” che portiamo quotidianamente nel nostro lavoro ma anche in ogni evento a cui partecipiamo».

