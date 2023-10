LE INIZIATIVE DI OGGI NEI MUSEI CIVICI

Visite gratuite al Museo dello Spedale e kit famiglie al Museo Civico

PISTOIA. Oggi domenica 8 ottobre, i Musei Civici di Pistoia aderiscono con il Museo dello Spedale del Ceppo alla seconda Giornata nazionale degli ospedali storici italiani, organizzata da ACOSI – Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani, associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2019 grazie alla collaborazione di Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCSS, enti di assistenza ed associazioni mutualistiche italiane con lo scopo di conservare, valorizzare e promuovere i loro patrimoni artistici, storici, culturali ed architettonici.

Per l’occasione 14 ospedali storici, tra i più belli d’Italia, apriranno al pubblico 22 luoghi di interesse artistico e culturale. In Toscana, per iniziativa della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, organizzazione nata per tutelare, promuovere e valorizzare i beni di interesse storico-artistico di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro, e socio fondatore di ACOSI, saranno diversi i luoghi storici visitabili, tra cui anche il Museo dello Spedale del Ceppo (l’elenco completo è disponibile alla pagina web https://www.fondazionesantamarianuova.it/domenica-8-ottobre-torna-la-giornata-nazionale-ospedali-storici-italiani/).

Per l’occasione il Museo dello Spedale del Ceppo sarà aperto con ingresso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Sarà inoltre possibile partecipare a due visite guidate gratuite al Museo e al Teatro Anatomico alle ore 11.00 e alle ore 15.00, per massimo 25 persone per turno.

Domenica 8 ottobre è anche la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo #famu2023. Al Museo Civico d’arte antica è a disposizione dei visitatori il kit per le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, Museo libera tutt!, la prima proposta educativa condivisa dei musei aderenti al SIMUP (Sistema Museale Pistoiese). Ideato dall’Associazione La Sedia blu di Firenze, il kit si propone di accrescere l’interesse verso le collezioni, stimolando un confronto meditato ma allo stesso tempo emotivo fra il bambino, i suoi accompagnatori adulti e le opere. Il kit è in distribuzione presso la biglietteria del museo nell’orario di apertura (dalle 10 alle 18) ed è compreso nel costo del biglietto d’ingresso (gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni).

Informazioni

sito web: musei.comune.pistoia.it

Facebook: Musei Civici Pistoia

Instagram: museicivicipistoia

[comune di pistoia]