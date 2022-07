“LE MILLE E UNA BRUNA” DI ALESSANDRO RICCIO NEL PARCO DI VILLA GIAMARI

Nel parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani) domani, 26 luglio, ore 21,15 lo spettacolo inserito nella rassegna “Teatro nel parco”, promossa con Fondazione Toscana Spettacolo

MONTEMURLO. La Montemurlo estate, il cartellone di eventi promosso dal Comune, prosegue domani, martedì 26 giugno ore 21,15 con il secondo appuntamento della rassegna Teatro nel parco, promossa dal Comune con Fondazione Toscana onlus nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1 — Montemurlo) Alessandro Riccio e Alberto Becucci portano in scena Le mille e una Bruna.

Non si può non amarla. Scorbutica e volgare, poetica e leggera. Bruna non è un personaggio: è una persona vera, dal cuore gonfio di sofferenza e di poesia. Una donna inusuale, dal passato fosco e pesante che torna, con un nuovo spettacolo, pensato dopo le tante richieste del pubblico di sapere di più di Bruna: cosa pensa, dove abita, come conduce la propria esistenza. Nuove canzoni e nuove poesie, ma con l’immutato colore dolce amaro che contraddistingue la protagonista.

La prenotazione è consigliata. Per prenotare mandare un messaggio Whatsapp al numero di cellulare 329 1958322 email: salabantiprosa@gmail.com

[masi —comune di montemurlo]