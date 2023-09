LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LASTRICATI IN CENTRO STORICO

Divieto di transito e di sosta dal 27 settembre al 5 ottobre in via Vitoni e dal 2 al 9 ottobre in via Misericordia Vecchia

PISTOIA. Proseguono i lavori di sistemazione dei lastricati in centro storico. Per permettere l’intervento, nelle strade interessate dai lavori, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Dal 27 settembre al 5 ottobre in via Ventura Vitoni sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito. Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

Dal 2 al 9 ottobre in via Misericordia Vecchia sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dall’intervento.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]