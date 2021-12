Domani lunedì si riunisce il Consiglio comunale congiunto tra i Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Consiglio comunale congiunto tra i Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano è convocato per domani lunedì 6 dicembre alle ore 21.00. La seduta si terrà in presenza nella sede di Mo.To.R.E. a Campo Tizzoro, in via Caterina Bueno, edificio G. “Le prospettive della salute sulla Montagna pistoiese” è l’argomento all ordine del giorno.

La capienza della sede di Mo.To.R.E. è limitata, quindi coloro che vorranno assistere in presenza dovranno prenotarsi entro le ore 15.00 di lunedì 6 dicembre compilando il modulo disponibile alla pagina: https://bit.ly/3dcvUpb.

Per partecipare sarà necessario essere in possesso di Green pass e muniti di mascherina.

In alternativa, la seduta potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube del Comune di San Marcello Piteglio (https://bit.ly/3GbhbXT).

[comune di san marcello piteglio]