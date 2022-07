LE ULTIME NOVITÀ SUL CAMMINO SINODALE DIOCESANO

Costituita la commissione preparatoria per il Sinodo diocesano e la segreteria. Tutti i nomi

PISTOIA. Mons. Vescovo, in data 10 luglio 2022 ha costituito la Commissione preparatoria per il Sinodo diocesano con il compito principale di predisporre, sulla base della consultazione diocesana avviata il 4 giugno e che si protrarrà fino al mese di dicembre, l’Instrumentum laboris e cioè le proposizioni da sottoporre alla discussione e alle deliberazioni sinodali.

Col compito inoltre di approvare il Regolamento del Sinodo.

Qui di seguito i nomi di coloro che sono stati chiamati a far parte di detta commissione preparatoria:

Atitung Don Cyrille, Bardelli Luigi, Beacci Patrizia, Bianchi Davide, Bindi Paola, Bini Mezzanotte Luca, Bonaiuti Don Carlo, Boscolo Paolo, Breschi Can. Roberto, Carlesi Can. Luca, Cecchini Francesco, Corretti Anna Maria, D’Angelo Mons Cristiano, Fabbri Can. Patrizio, Feraci Don Ugo, Frosini Giovanni, Gaiffi Francesco, Giacomelli Giovanni, Guerrieri Massimo, Innocenti Leonardo, Lio Sr. Teresa, Maraviglia Mariangela, Mati Don Andrea, Michelozzi Elisabetta, Montedoro Pierluigi, Morandi Grazia, Natali Edi, Pacini Franco, Palazzi Mons Paolo, Palchetti Don Michele, Pancaldo Can Diego, Pierattini Diacono Piero, Pocchiola Sr. Delfina, Pucciani Francesca, Romagnani Chiara, Sangou D’Aquin Don Gildas, Simonetti Cristina, Suppressa Marcello, Tofani Don Paolo, Tognelli Mons. Cesare, Torrigiani Pola, Trinci Andrea, Ulivagnoli Antonella, Vaccaro Andrea, Vienni Luca. Villa P. Pietro

Nella stessa data, Mons. Vescovo ha costituito la Segreteria che coordinerà tutta la preparazione alla celebrazione del Sinodo, chiamando a dirigerla Mons. Cristiano D’Angelo, Vicario generale.

Qui di seguito i nomi di coloro che sono stati chiamati a far parte della Segreteria:

Baroncelli Edoardo, Beacci Patrizia, Cantarella Michael, Carlesi Can. Luca, Cheli Suor Giovanna, Feraci Don Ugo, Ferrali Selma, Marconi Claudia, Palchetti Don Michele, Panzeri P. Simone, Suppressa Marcello.

[diocesi di pistoia]