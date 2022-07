L’ECOFURGONE DI ALIA TORNA IN PIAZZA SAN FRANCESCO

Da sabato 30 luglio il mezzo attrezzato torna stanziale

PISTOIA. L’Ecofurgone di Alia Servizi Ambientali SpA torna stanziale nella sede di piazza San Francesco a Pistoia.

Da sabato, 30 luglio, il mezzo attrezzato permetterà a tutte le utenze domestiche di conferire gratuitamente tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti alle postazioni stradali o con raccolta porta a porta.

Nello specifico i cittadini, ogni mercoledì e sabato in orario mattutino, dalle 07.30 alle 12.30, potranno conferire: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.

