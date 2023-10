L’ECOMUSEO SI UNISCE AL LUTTO PER LA PREMATURA SCOMPARSA DI ANDREA DAMI

Nel luglio scorso a Gavinana l’artista rimasto vittima del tragico incidente stradala a Ponte di Serravalle aveva inaugurato l’opera “Foglie e gocce di vita”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Con la scomparsa di Andrea Dami viene meno una figura autorevole di artista molto noto e apprezzato.

L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, grazie all’Associazione Musicale e Culturale Domenico Achilli e con il determinante contributo della Fondazione Caript, ha avuto il privilegio, appena alla fine di luglio di quest’anno, di inaugurare forse la sua ultima opera “Foglie e gocce di vita”: un’installazione che ha trovato la sua sede permanente a Gavinana, in Piazzetta Achilli proprio davanti alla sede dell’Ecomuseo.

Un’opera di grande pregio ed impatto emotivo, inclusiva in quanto capace di attivare tutti i sensi, capace di interrogare l’osservatore con un linguaggio in grado di raggiungere anche i non esperti (fatto questo non comune nell’arte contemporanea), coinvolgendo in un dialogo ancestrale con l’acqua e l’albero, instaurando una sorta di colloquio tra le mille generazioni che attorno a questi elementi essenziali della natura hanno legato le loro vicende.

Ricorderemo un pomeriggio di sole, nella piazza gremita di pubblico fatto di amici, esperti, collezionisti e tanti cittadini della montagna accompagnati dalla presentazione fatta dallo stesso Dami corrispondente al suo stile di uomo: pacata, profonda, offerta con un linguaggio semplice e intenso.

All’Ecomuseo e alle sue Terre Alte, grazie all’opera di Andrea Dami, resta il dono di poter contemplare un’opera d’arte assai evocativa, al suono di un gentile tintinnìo, presso un castagno sotto il quale raccogliersi e scoprendo la meraviglia di un pezzetto di cielo proprio sotto i propri piedi.

[ecomuseo montagna pistoiese]