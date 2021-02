LEGGE ANTIFASCISTA STAZZEMA, CONTINUA LA RACCOLTA DELLE FIRME

Domani dalle 10 alle 12 al mercato di Pistoia e/o al Circolo Garibaldi

PISTOIA. La Conferenza delle Donne Democratiche di Pistoia e l’Unione Comunale PD di Pistoia saranno presenti domani sabato 13 febbraio dalle 10 alle 12 al mercato di Pistoia in via Cavour 2 per raccogliere firme a favore della legge di iniziativa popolare “Legge Antifascista Stazzema” ovvero “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

Invitiamo le cittadine e i cittadini pistoiesi a unirsi a noi nel sostenere il cammino di questa legge di iniziativa popolare per difendere la nostra Costituzione e i suoi valori.

In caso di maltempo la raccolta firme si sposterà al Circolo Garibaldi (corso Gramsci).

