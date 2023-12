LEGGE DI BILANCIO E SPESA SOCIALE, UN CONVEGNO A FIRENZE

Mercoledì 6 dicembre alle 9 a Palazzo Strozzi Sacrati l’appuntamento promosso dalla Fondazione Turati, dal titolo «Legge finanziaria, welfare e terzo settore: quale futuro?»

FIRENZE. Mercoledì 6 dicembre dalle ore 9 è in programma a Firenze il convegno «Legge finanziaria, welfare e terzo settore: quale futuro?», promosso dalla Fondazione Filippo Turati Onlus con l’intento di offrire un’occasione di riflessione e confronto sulla legge di Bilancio 2024, con un’attenzione particolare alle dinamiche della spesa sociale e sanitaria. L’appuntamento è nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, gentilmente concessa dalla giunta della Regione Toscana. La giornata vede intervenire esponenti istituzionali, esperti e docenti universitari.

Dopo i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ad aprire i lavori è Alessandro Petretto, professore emerito di Economia pubblica all’università di Firenze, con un intervento dedicato al tema «Finanziaria 2024, i difficili equilibri della finanza pubblica e gli spazi stretti per il welfare». In questa prima sessione prendono la parola inoltre Federico Gianassi, deputato del Partito democratico, e Alessandro Tomasi, vicepresidente Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e sindaco di Pistoia.

La seconda parte del convegno si sviluppa attorno alla questione della sussidiarietà, incentrandosi sul compimento della riforma del Terzo settore, ancora incompiuta, e sugli ostacoli incontrati nell’applicazione delle procedure di co-programmazione e co-progettazione. Antonio Fici, professore di Diritto privato all’università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico di Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale, affronta il tema de «Lo stato di attuazione della riforma del Terzo settore».

Di «Co-programmazione, co-progettazione e i rapporti con il mercato» tratta subito dopo Fabio Lenzi, fondatore di Iris (Idee & reti per l’impresa sociale) e coordinatore per la Regione della task force per l’applicazione del Pnrr nella Missione 6 C1 “Salute”. Dopo il successivo intervento di Francesco Pagliai, presidente della Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, è previsto un momento di dibattito.

L’ingresso all’evento è libero.

Per informazioni è possibile contattare la Fondazione Turati al numero 0573 976143 oppure scrivere a: ufficiostampa@fondazioneturati.it.

[gonfiantini — fondazione turati]