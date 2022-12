leggende metropolitane. IL MAI COMANDANTE NESTI SI INVENTA UN’INGIUSTIZIA, LA MOGLIE LO INCORAGGIA E LO SPRONA, LE AMMINISTRAZIONI E LE SEGRETARIE DI AGLIANA LO PROTEGGONO CON OGNI MEZZO, EPPURE LE SUE LACRIME SONO DIAMANTI PER CURRELI E LA PROCURA DI PISTOIA. COSÌ GASPARI, SENZA RIFLETTERE, CI CONDANNA E PACE!

Mi fermo, per ora, alla storia delle nostre non-diffamazioni, ma date per certe a priori dai garanti della legge. Poi tornerò anche sulla leggenda metropolitana dello stalking al ragionier-non dottor Romolo Perrozzi. La giustizia di Sarcofago City merita davvero una bella doccia purificatrice…

Cari procuratori della repubblica, il Nesti era licenziato di fatto e di diritto fin da quando il Tar annullò la graduatoria con cui era stato dichiarato vincitore di concorso, altro che chiacchiere!

NON BUON EROE DA NOI PERSEGUITATO

BENSÌ PROTETTO E BEN RACCOMANDATO

Capito, Gip Patrizia Martucci? Lei mi fa arrestare per 104 giorni perché non credo nelle «autorità costituite» a cui lei vuole bene; sta a sentire le fole raccolte, senza uno straccio di prova, dal sostituto Claudio Curreli, tristemente noto per almeno un centinaio di incongruenze nella sua vita e nella sua professione di fede filo-aperturista ai clandestini; corrobora le condizioni del sostituto Giuseppe Grieco, che s’accoda al collega e lo sostiene nelle sue cazzabubbole: ed ecco che io, Edoardo Bianchini, e un mio stretto collaboratore, Alessandro Romiti, ci troviamo condannati dal giudice Luca Gaspari, che prende tutto il castello di iniquità cucito da Curreli & C. come fosse oro colato. E nessuno di voi riesce a provare neppure un minimo senso di disagio per questa specie di graveolente frittata di cipolle?

Mi fermo, per ora, alla storia delle nostre non-diffamazioni, ma date per certe a priori contro il mai-comandante dei vigili di Agliana Andrea Alessandro Nesti, cullato come una vittima sacrificale dallo studio Andrea Niccolai, e scaldato sotto l’ala protettrice – se non erro – dell’avvocata Annalisa Lucarelli, quella che porta ancora la mascherina e dimentica la sveglia del cellulare accesa mentre è in udienza.

Oggi salta finalmente fuori il contratto di lavoro del Nesti; quello che il mai-comandante firmò con Sergio Iubini, da cui è evidente che, dopo la prima sentenza del Tar Toscana, costui era licenziato di fatto e di diritto: e senza neppure il preavviso.