leghisti, ex-leghisti e legati all’inciucio. AL “CAPITONE” NON DITE CHE…

Domani 2 Novembre il “Matteo nazionale” (non Renzi!) aprirà la sede nuova della lega pistoiese, in via Atto Vannucci. Servirà un aggiornamento sullo “Stato dell’Arte” del partito che è in chiaro stato comatoso, per fare chiarezza nel buio in cui versa tutto il centro destra pistoiese

PISTOIA. Da oltre due lustri la svendita della Lega pistoiese è stata assicurata ai partiti locali del centro destra “concordi” (nell’inciucismo più profondo) e al circolo Mcl, vero burattinaio della coalizione.

Pistoia è la città dei “sepolcri imbiancati” e nemmeno il centro destra – che dovrebbe assicurare una politica effettivamente alternativa al sistema controllato dai rossi del [P]artito [D]ominante–, sfugge a questa triste constatazione, non più contestabile dopo la scissione di Agliana Civica.

I “furono” responsabili della Lega per Salvini, ci dicono che i dirigenti del Partito sono stati — in questi anni — solo degli ottimi “profittatori” che hanno ucciso all’interno del partito ogni forma di dialogo, con il solo intento di pretese autoreferenziali che sono giustificabili a un esperto ed efficiente politico, ma che non si è mai visto a Pistoia di persona. Un partito spento al dialogo, con la pratica dell’autoreferenzialità di pochi raccomandati, secondo il triste schema della nomenklatura rossa che amministra il PD: nessuna differenza.

La constatazione del dimezzamento dei tesserati avvenuta in un lustro è nota a tutti e l’emorragia non è ancora finita, vista la recente scissione – ed è solo un esempio – della lega al Comune di Agliana, grazie alla politica dell’inciucio sistematico assicurata dal trio Pedrito/Aveta/Ciottoli e mantenuta dal trio Pacini/Noci/Belli.

Gli scissinisti ci spiegano che la Lega a livello locale provinciale, è stata affidata alla balia di “Forza Italia”: nel Comune di Pistoia, dopo l’uscita di Gori e Belli, sono rimasti due consiglieri che sembrano assai appiattiti, ovvero l’espressione della più banale alienazione alle azioni politiche: questo spiega infatti perché il Sindaco Tomasi non ha nominato un nuovo Assessore leghista, mantenendo però il delegato in Toscana Energia, nella licatese Sonia Pira, indifferente alle emorragie ma prodiga di sorrisi fascinosi sul profilo facebook. What else?

Gli ex consiglieri che hanno lasciato la Lega, hanno abbandonato il Partito perché schifati dalla necrosi indotta dall’arrivismo di pochi personaggi equivoci che, con il potere loro assegnato dalla dirigenza regionale, hanno ben coltivato il proprio orticello, godendo il tacito consenso della squadra di dirigenti reticenti e complice nell’uso degli inciuci a largo spettro.

Una schifezza che ha fatto venire non solo il mal di pancia, ma l’intolleranza agli uomini più sensibili alla “politica di servizio”, termine ignoto al Partito del capitone.

Una dirigenza regionale fallimentare con dei referenti che erano apprezzati non per le loro capacità organizzative e di analisi politica, ma per l’occupazione sistematica di poltrone in partecipate o consigli regionali, episodi ripetuti che hanno suscitato indignazione nei pochi consiglieri onesti e sinceramente impegnati in una azione politica di utilità sociale: chi ha dubbi si guardi i fatti storicamente noti che sono tutti convergenti e dimostrativi delle impietosa emorragie delle tessere, almeno un centinaio ci dicono.

La situazione dei tesserati a Pistoia e provincia è purtroppo un fuggi-fuggi generale: lo sa il Presidente Salvini che ad Agliana, il vicesindaco e quattro consiglieri di maggioranza hanno costruito una nuova “casa” per continuare a fare una politica che fosse estranea agli inciuci, magistralmente assicurati dal patto tra FdI/Lega per Salvini.

Un fenomeno di malapolitica, garantito in questi due anni, dagli attori la Milva Pacini (regina dell’inciucio, come avevamo annunciato il 24 di Agosto da questi schermi con il falso abbraccio con il sindaco Benesperi e (con le dichiarazioni dell’ultimo consiglio comunale), il Giancarlo Noci (che si riunisce con l’Assessore Ciottoli nel cortile del Comune e che si “affaccia” dalla postazione del proprio consigliere Belle: ma per piacere!), entrambi portati per mano dalla Sonia Pira ottimamente seduta nel CdA di Toscana Energia (perfettamente resiliente alle domande di questa testata).

E che dire dell’Assessore Katia Gherardi, insediata quale assessore laico ad Agliana (Agrumìa del resto è considerata terreno di conquista, nella tradizione piddina con il Rynocommissario Fragai) si dice che è affidata alla (in)competenza dell’Assessore cianchettatore Agnellone (Maurizio Ciottoli, per spiegare al Capitano milanese che non sa niente di Agliana, ove c’è il parroco antisalviniano Tofani, al quale l’amministrazione ha fatto dono di ben 6 mila euro, mai spiegati!).

Se vogliamo comprendere il gioco politico di “scambio” con la politica buggianese, che dire della sua inesistenza fattiva nella azione politica locale? Dov’è la capacità di indirizzo del politico Gherardi, barattata sul tavolo delle convenienze di ritorno alla più remunerativa seggiola di assessore?

Insomma al Capitano Salvini gliela racconterete questa sintetica nota di dolore dalla quale è chiaro che la Lega per Salvini di Pistoia è stata svenduta da pochi soggetti responsabili e però assai previdenti al raggiungimento di scopi personali senza alcuna possibilità di rianimazione?

Le note critiche che giungono alla nostra redazione sono cospicue, ma per adesso, questa riepilogazione potrà bastare.

La Sonia Pira, vorrà spiegare meglio al capitano Salvini la perdita del centinaio di tesserati?

Quante altre dimissioni serviranno per aprire gli occhi sul misfatto?

